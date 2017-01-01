"История все расставит по местам". Сенцову заочно вручили премию Сахарова

Режиссер передал Европарламенту свое послание через сестру.

Сенцова на получение премии не отпустили, ее получала сестра EPA/UPG

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В Европарламенте политзаключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову, заочно вручили премию имени Сахарова. Об этом сообщает BBC Украина.

Олег Сенцов, незаконно отбывающий 20-летний тюремный срок в РФ, стал символом борьбы за права политических заключенных, содержащихся в России и во всем мире, считают евродепутаты.

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Награду за Олега в Страсбурге получила сестра украинского режиссера Наталья Каплан, зачитав также обращение от режиссера.

“Я не могу присутствовать в этом зале, но вы можете услышать мои слова. Слово - это главный инструмент человека, а часто - единственный, особенно когда у него отобрали все остальное“, - передал Сенцов европейцам.

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По его словам, современность не всегда справедлива, но история справедлива - она расставит все на свои места и назовет своими именами.

По мнению Натальи Каплан, благодаря поступкам ее брата о репрессиях со стороны России заговорил весь мир.

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Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан, в свою очередь, призывал Россию отпустить Сенцова на вручение премии в Страсбурге.

Премия Сахарова за свободу мысли - вручается ежегодно Европарламентом за достижения в сферах защиты прав и свобод человека.

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Ранее сообщалось, что украинцы не пострадали во время теракта в Страсбурге, куда поехала сестра Сенцова Наталья Каплан на вручение премии Сахарова.