Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"История все расставит по местам". Сенцову заочно вручили премию Сахарова

Комментариев: 0
Режиссер передал Европарламенту свое послание через сестру.
Сенцова на получение премии не отпустили, ее получала сестра
Сенцова на получение премии не отпустили, ее получала сестра
EPA/UPG

Читай также: Адвокат рассказал о состоянии здоровья Сенцова

В Европарламенте политзаключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову, заочно  вручили премию имени Сахарова. Об этом сообщает BBC Украина.

Олег Сенцов, незаконно отбывающий 20-летний тюремный срок в РФ, стал символом борьбы за права политических заключенных, содержащихся в России и во всем мире, считают евродепутаты.

Читай также: Россию призывают отпустить Сенцова получить премию Сахарова

Награду за Олега в Страсбурге получила сестра украинского режиссера Наталья Каплан, зачитав также обращение от режиссера.

“Я не могу присутствовать в этом зале, но вы можете услышать мои слова. Слово - это главный инструмент человека, а часто - единственный, особенно когда у него отобрали все остальное“, - передал Сенцов европейцам.

Читай также: У Сенцова остаются проблемы с почками и печенью

По его словам, современность не всегда справедлива, но история справедлива - она расставит все на свои места и назовет своими именами.

По мнению Натальи Каплан, благодаря поступкам ее брата о репрессиях со стороны России заговорил весь мир.

Читай также: Режиссер Жан-Люк Годар поддержал Сенцова и не поехал в Россию

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан, в свою очередь, призывал Россию отпустить Сенцова на вручение премии в Страсбурге. 

Премия Сахарова за свободу мысли - вручается ежегодно Европарламентом за достижения в сферах защиты прав и свобод человека.

Читай также: Сенцов получил еще одну престижную награду

Ранее сообщалось, что украинцы не пострадали во время теракта в Страсбурге, куда поехала сестра Сенцова Наталья Каплан на вручение премии Сахарова.

 

Поделись:
Теги: Сенцов, политзаключенные, премия Сахарова, Европарламент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь