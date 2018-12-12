Джангиров: где царят политические амбиции, элементарная логика впадает в летаргию

“В случае развода/раскола/размежевания и т.п. видов расставания супругов/союзников/партнеров и т.д. apriory принято считать, что за произошедшее несут ответственность обе стороны. И в этом есть своя логика, выработанная жизненным опытом поколений. НО… поведение сторон ПОСЛЕ развода/раскола/размежевания позволяет aposteriory подкорректировать сделанное предположение. Речь идет о расколе Оппозиционного Блока путем “выхода газов“ (группы Юрия Бойко – Сергея Левочкина и “мысленно с ними“ Дмитрия Фирташа) в проект “Оппозиционная платформа – За Жизнь!“ (ОПЗаЖ) вместе с Вадимом Рабиновичем“, пишет на своей странице в ФБ политолог и журналист Дмитрий Джангиров .

С его точки зрения, это ситуация печальная с точки зрения сторонников проекта “единого кандидата“, но, вполне предсказуемая. “Не получился вариант “единого кандидата“ – давайте рассматривать президентские выборы в качестве своеобразных “праймериз“ потенциальных лидеров на парламентские выборы октября 2019 года“.

И тут, по мнению Джангирова, происходит немыслимое – Юрий Бойко подает 8 декабря в МВД заявление (донос – по-нашему!) о подделке документов при организации съезда Оппозиционного блока 15 декабря. И уже на 11 декабря вызываются на допрос для дачи показаний по открытому уголовному производству, открытому по доносу Юрия Бойко, Сопредседателя “ОБ“ Борис Колесников и Сопредседателя политисполкома партии Александр Касянюк.

Далее, эксперт цитирует Бориса КОЛЕСНИКОВА: “В конце ноября меня пригласили на Радио НВ, где одной из тем был съезд партии и то, что его нужно провести до 15 декабря. Это – требование областных политсоветов. Мое заявление легло в основу доноса Юрия Бойко, который уже публично заявил об уходе из Оппозиционного Блока. Он обвиняет меня и моего коллегу Александра Касянюка в том, что я выступил по радио, а наш председатель исполкома подделал документы. Сопредседатель исполкома не может подделать документы, если он отправляет их от своего имени. Мой правовой статус в этом деле – свидетель. Я добавлю: свидетель позора этого недовыдвинутого кандидата Юрия Бойко, который пишет заявление на своих коллег. Суть в том, что один из лидеров оппозиции пишет заявление действующей власти (с которой воюет) на своих коллег по оппозиции, чтобы сорвать съезд оппозиционной партии. Это – нонсенс.“ И отмечает, что у него возник практически аналогичный вопрос – как можно провозглашать себя и своих новых политических попутчиков по ОПЗаЖ “настоящими“ борцами с режимом Порошенко и, одновременно, взывать к порошенковскому правосудию для сведения счетов со своими бывшими однопартийцами?! “Я понимаю, где царят политические амбиции, элементарная логика впадает в летаргию. Или, проще говоря, “Моя борьба с режимом“ от Юрия Бойко – это просто сборник политических анекдотов от Рабиновича…“