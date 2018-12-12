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Европа может пойти на закрытие портов для российских кораблей из Азова

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 5
Европарламент может сегодня призвать страны ЕС заблокировать порты для РФ.
Европарламент готовится поддержать идею о запрете кораблям РФ входит в порты ЕС
Европарламент готовится поддержать идею о запрете кораблям РФ входит в порты ЕС
EPA/UPG

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Европарламент в резолюции по Украине может инициировать закрытие портов стран Евросоюза для российских кораблей. Об этом говорится в одной из поправок к резолюции, передает "Укринформ".

По их данным, такое решение могут принять как санкции в ответ на агрессию России в Керченском проливе 25 ноября и блокирование Россией свободного судоходства в Азовском море через Керченский пролив.  

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"Европарламент призывает страны закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не восстановит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море", - говорится в тексте поправки.

Предложение внесла крупнейшая политическая группа Европарламента - ЕНП вместе с докладчиком по Украине Михаэлем Галером.

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Депутаты также планируют официально осудить акт агрессии России против Украины в Керченском проливе и потребовать немедленного возврата Украине кораблей и военнопленных моряков. Кроме того, поправка предлагает расширить мандат ОБСЕ и на Азовское море.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко призвал ЕС и США закрыть России доступ в свои порты в ответ на акт агрессии и принять ряд энергетических санкций - в частности, против "Северного потока-2".

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Теги: Азов, агрессия, РФ, ЕС, Европарламент, резолюция, Ассоциация с ЕС
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Комментариев (6)
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farfalle    12.12.2018, 17:24
Оценка:  -3
farfalle
Никто на эту глупость от делегации Украины не поведется, уже всех там утомили
Колишнiй-скідняк    12.12.2018, 17:10
Оценка:  0
Колишнiй-скідняк
ГАЗ, только ГАЗ, все остальное это мышиная возня. Откажитесь от российского газа, вот тогда мы увидим чего стоит вся эта поддержка, а пока это курам на смех, или поросям)
navigator2    12.12.2018, 17:18
Оценка:  +1
navigator2
руцкий, не хорошо нікнейм інших брати. Хоча вам коліновстаючим брехати що дишати
Афганец    12.12.2018, 16:31
Оценка:  -6
Афганец
Может инициировать, а может и НЕ инициировать!
Letohradek    12.12.2018, 17:01
Оценка:  +6
Letohradek
Не надейся! Санкции вас по миру пустят!
farfalle    12.12.2018, 17:25
Оценка:  -3
farfalle
скоро (с)
Зеваю..
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