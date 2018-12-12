Европа может пойти на закрытие портов для российских кораблей из Азова

Европарламент может сегодня призвать страны ЕС заблокировать порты для РФ.

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Европарламент в резолюции по Украине может инициировать закрытие портов стран Евросоюза для российских кораблей. Об этом говорится в одной из поправок к резолюции, передает "Укринформ".

По их данным, такое решение могут принять как санкции в ответ на агрессию России в Керченском проливе 25 ноября и блокирование Россией свободного судоходства в Азовском море через Керченский пролив.

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"Европарламент призывает страны закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не восстановит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море", - говорится в тексте поправки.

Предложение внесла крупнейшая политическая группа Европарламента - ЕНП вместе с докладчиком по Украине Михаэлем Галером.

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Депутаты также планируют официально осудить акт агрессии России против Украины в Керченском проливе и потребовать немедленного возврата Украине кораблей и военнопленных моряков. Кроме того, поправка предлагает расширить мандат ОБСЕ и на Азовское море.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко призвал ЕС и США закрыть России доступ в свои порты в ответ на акт агрессии и принять ряд энергетических санкций - в частности, против "Северного потока-2".