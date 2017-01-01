Под Запорожьем отец случайно подстрелил 10-летнего сына

При задержании мужчина оказывал сопротивление полицейским.

В Запорожской области мужчина по собственной неосторожности попал в своего несовершеннолетнего сына из пистолета. Ребенка госпитализировали.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции.

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“10 декабря около 18:30 в селе Верхняя Терса Гуляйпольского района во время конфликта со своей сожительницей мужчина в состоянии алкогольного опьянения по собственной неосторожности попал из пистолета флобер в собственного сына 2008 года рождения. Мальчик был госпитализирован в больницу“, – говорится в сообщении.

Во время установления обстоятельств происшествия нарушитель 1979 года оказывал сопротивление полицейским. Полицейские изъяли пистолет.

В отношении мужчины были составлены административные протоколы по признакам статьи 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейскому) КУоАП Украины.

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Кроме этого, открыто уголовное производство по признакам статьи 128 УК Украины – это неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Как сообщалось 16 октября, в Мелитополе отец зарезал спящего 9-летнего сына.