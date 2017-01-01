В чем сила "Барабашово"?

"Барабашово" – одна из визитных карточек Харькова. Городские рынки с древних времен были центром притяжения, где происходит обмен новостями, товарами и впечатлениями. Гости первой столицы приезжают сюда увидеть достопримечательность города - самый большой по площади промышленно- вещевой рынок Украины размером в 120 футбольных полей. А еще - почувствовать пульс Харькова, купить сувениры и что-нибудь нужное и, нередко, стать участниками концерта или праздничного шоу.

Встретимся на Барабане

"Барабашка", "Барабан", "Барик", как местные называют "Барабашово", - торговый город в городе, где можно, как говорят харьковчане, "скупиться", "затовариться всем" - от маленького подарка на память до автозапчасти, от стройматериалов до продуктов питания. В одном месте за один день можно сделать покупки на все случаи жизни - для дома и для офиса, для спорта и для свадьбы, для ребенка и для взрослого, для красоты и для безопасности. Здесь побывали хотя бы один раз 98% жителей Харькова и области.

Никто не уйдет без покупки

ТЦ “Барабашово” – уникальный торговый формат, который может жить вечно. В 90-х годах он открывался как оптовый рынок, а почти четверть века спустя, превратился в колоритный торговый городок, где можно найти товар на любой кошелек. Здесь сочетаются открытые и закрытые торговые точки, есть розничные супермаркеты, отделения банков, кафе, склады, территория благоустроена, есть своя охрана и пожарная бригада, больше 15 автостоянок. Недаром он занимает 14-е место в рейтинге крупнейших рынков мира.

Шоп-туры в первую столицу

Предприниматели со всех регионов страны приезжают в "Барабашово" за оптовыми покупками. Здесь огромный выбор всего - больше 18 тысяч торговых и складских точек, которые занимают 8 торговых площадок по типам товаров. Участники шоп-туров говорят, что удобство закупки, разнообразие и изобилие товара и цена на любой кошелек, от бюджетных до лакшери, – это магнит для коммерсантов.

Тысячи успехов

История ТЦ "Барабашово" состоит из тысячи историй успеха предпринимателей, которые воспользовались возможностью развить свой бизнес в торговле и выбрали этот объект. "Барабашово" – кроме того, что торговое сердце Харькова, еще и крупнейший предпринимательский центр Украины, который поддерживает рост малого бизнеса. Тут ведут свое дело более 15 тыс. предпринимателей.

Общее дело

В "Барабашово" постоянно изучают и перенимают опыт предприятий, где многонациональные коллективы, потому что здесь работает больше 30 национальностей. Это социальный феномен Харькова, когда мирно сосуществуют разные культуры и традиции народов. Толерантность, терпимость и сотрудничество получаются благодаря желанию каждой стороны заниматься торговым делом.

Развитие легкой промышленности

Харьков - столица швейного производства Украины и площадка для реализации товаров легпрома отечественного производства. А "Барабашово" - градообразующее предприятие Харькова, которое принимает активное участие в развитии не только города и региона, но и страны. Например, руководство ТЦ инициировало в рамках программы "Национальное отраслевое партнерство в легкой промышленности Украины" открытие на территории Барабашово "Международного Текстильного Хаба". Уже сделаны первые шаги, чтобы предприятия легкой промышленности Харьковщины имели доступ как к материалам, так и к оборудованию от производителей из разных стран мира. 29 ноября подписан Меморандум о сотрудничестве между ТЦ "Барабашово" и китайскими партнерами - Ассоциацией производителей швейного оборудования и Ассоциацией текстильной промышленности Шанхая. Легкая промышленность Украины с 2016 года наконец-то стала чуть-чуть расти, сотрудничество с Китаем может дать новый импульс к развитию.

Новые горизонты

"Барабашово" ждет обновление, развитие форматов, привлечение интересных проектов на свою территорию, а значит “Барабашово” – ритейл-парк, центр торговли, предпринимательский центр может стать и центром бизнес-развития предпринимательства.