Политолог Золотарев: донос в политике это признак слабости

"Донос в политике это признак слабости,, а донос на своих вчерашних партнеров вдвойне.Ситуация с разводом в ОппоБлоке и раньше была далека от цивилизованной. После заявления Бойко в полицию и вовсе запахла свинарником", комментирует на своей странице в ФБ вчерашние события с вызовом сопредседателя партии Оппозиционный блок Бориса Колесникова в следственные органы политолог Андрей Золотарев.

Он приводит здесь аналогии с семьей: "Приличные и порядочные люди даже если и расстаются то стремятся сделать это не теряя лица и соблюдая приличия. Впрочем, всегда хватает тех, кто в такие моменты показывают себя во всей "красе", насколько хватит фантазии, возможностей и отсутствия моральных тормозов. Можно просто посуду побить или навалить кучу дерьма под дверь "бывшей". Можно с размахом и творчески подойти к мести, настучать куда надо, вытряхивая скелеты из семейных шкафов".

По мнению Золотарева, в этой ситуации идиотизм происходящего в том, что политик называющий себя оппозиционным обращается за помощью к власти в борьбе теми кто вчера был с тобой под одним флагом. Банковая аплодирует стоя. "К сожалению в очередной раз демонстрируется то, что в украинской политике личные амбиции, интересы и счеты всегда возвышаются над идеологией, убеждениями, общественными и национальными интересами", отмечает эксперт.