Блэкаут в Крыму: Ветер повалил около 50 опор ЛЭП

Больше всего повреждений зафиксировано в Джанкойском, Нижнегорском и Красногвардейском районах.

В аннексированном Россией Крыму из-за сильного ветра упало около 50 опор линий электропередачи (ЛЭП), энергетики ведут работу по восстановлению электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Крымэнерго, передает Крым.Реалии.

Читай также: В Крыму с 2014-го загрязнение воздуха выросло втрое - экологи

“В Джанкойском районе восстанавливаются оборванные провода ЛЭП 10 кВ. В Нижнегорском требуется экстренно заменить 11 упавших опор ЛЭП 10 кВ и две опоры на линиях 0,4 кВ. В Красногвардейском районе упали 34 опоры, оперативно меняются четыре из них. Повреждения опор зафиксированы также в Сакском, Раздольненском и Черноморском районах Крыма“, – говорится в сообщении.

также уточняют, что в Евпатории и Судаке электроснабжение уже полностью удалось восстановить.

По информации синоптиков, в Крыму в среду, 12 декабря, ожидаются дожди, местами сильные, сильный мокрый снег.

Как сообщалось в феврале 2018 года, российские “власти“ аннексированного Крыма готовят десятки исков в суды Украины с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова.