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Блэкаут в Крыму: Ветер повалил около 50 опор ЛЭП

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Больше всего повреждений зафиксировано в Джанкойском, Нижнегорском и Красногвардейском районах.
На полуострове произошел очередной блэкаут
На полуострове произошел очередной блэкаут
depositphotos.com

В аннексированном Россией Крыму из-за сильного ветра упало около 50 опор линий электропередачи (ЛЭП), энергетики ведут работу по восстановлению электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Крымэнерго, передает Крым.Реалии.

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“В Джанкойском районе восстанавливаются оборванные провода ЛЭП 10 кВ. В Нижнегорском требуется экстренно заменить 11 упавших опор ЛЭП 10 кВ и две опоры на линиях 0,4 кВ. В Красногвардейском районе упали 34 опоры, оперативно меняются четыре из них. Повреждения опор зафиксированы также в Сакском, Раздольненском и Черноморском районах Крыма“, – говорится в сообщении.

также уточняют, что в Евпатории и Судаке электроснабжение уже полностью удалось восстановить.

По информации синоптиков, в Крыму в среду, 12 декабря, ожидаются дожди, местами сильные, сильный мокрый снег.

Как сообщалось в феврале 2018 года, российские “власти“ аннексированного Крыма готовят десятки исков в суды Украины с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова.

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Теги: Крым, свет, электричество
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    12.12.2018, 17:45
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
ДРГ "киевской хунты" уже поймали?
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