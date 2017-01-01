В Раде готовят изменения по растаможке "евроблях"

Таможня не будет вмешиваться в оценку стоимости автомобилей на еврономерах при растаможке, заявила нардеп.

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики совместно с Минфином подготовили изменения во временный порядок оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщила глава комитета Нина Южанина в Facebook в среду, 12 декабря.

По ее словам, эти изменения должны, прежде всего, решить проблему корректирования таможенными органами стоимости транспортных средств, в отношении которых совершается таможенное оформление.

"Вмешательство в методику определения таможенной стоимости транспортных средств привело к огромным очередям на таможнях, тем самым не позволяя собственникам авто на иностранных номерах как можно скорее растаможить свои авто в льготный период", - пояснила Южанина.

Нардеп отметила, что после принятия изменений ГФС не сможет корректировать таможенную стоимость автомобиля, если владелец авто предоставит официальные документы, подтверждающие заявленную стоимость транспортного средства. К ним относятся, в частности, банковские платежные документы или договор купли-продажи, или копии таможенных деклараций страны-отправления.

"В противном случае таможенные органы имеют право проверить достоверность заявленной стоимости авто. Проверка будет базироваться на информации о стоимости аналогичного транспортного средства в стране последней регистрации авто. В случае если стоимость авто, по которому осуществляется таможенное оформление, равна или выше нижней границы диапазона стоимости аналогичного транспортного средства без НДС, заявленная таможенная стоимость не будет корректироваться. Если ниже - таможенная стоимость авто будет устанавливаться не выше уровня нижней границы такого диапазона", - поянила Южанина.

Ранее в ГФС сообщили, что с 26 ноября в Украине уже растаможили тысячу "евроблях" почти на 66 миллионов гривен.

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