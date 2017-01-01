Евстратий Зоря: "Порошенко можно на объединительный собор, он православный"

Архиепископ рассказал, какие три вопросы нужно рассмотреть собору в первую очередь.

Архиепископ Евстратий Зоря говорит, что через пару десятков лет УПЦ и РПЦ смогут подружиться facebook.com/yevstr

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Объединительный собор по созданию Украинской автокефальной церкви должен рассмотреть минимум три вопроса. Об этом в интервью BBC рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

“С технической стороны мы должны принять три решения - единство церкви, ее предстоятель и устав. Это все должно решиться в течение одного дня“, - уточнил архиепископ.

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При этом он подчеркнул, что это не последний собор единой церкви: “Решить на нем все вопросы, которые хотелось бы решить, - и невозможно, и неправильно“.

“Взять самый простой вопрос - календарь. Все церкви, которые революционным способом вводили новоюлианский календарь, получили разделение. Те, кто вводил его эволюционно, не имеют никаких проблем“, - привел пример Евстратий.

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Он также прокомментировал кандидатуру Филарета на должность предстоятеля новой церкви: “Я убежден, что без патриарха Филарета достичь единства церкви будет невозможно“. Впрочем, архиепископ считает, что Филарет может помогать новой церкви и на другой должности.

По его словам, объединение церквей - не политический проект Петра Порошенко, что бы не писали СМИ, но президент точно будет присутствовать на соборе 15 декабря.

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“С церковной точки зрения это не запрещено. Он - православного вероисповедания, а не только президент, - отметил Евстратий. - Если бы он был другого вероисповедания, здесь могли бы уже быть какие-то проблематичные вещи“.

“Я думаю, что присутствие президента - это важный элемент, который будет способствовать более ответственному проведению собора“, считает он.

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Архиепископ также добавил, что УПЦ КП вступает в вынужденную борьбу с УПЦ МП. “Мне больно от осознания того, сколько времени, энергии, интеллектуальных сил и материальных ресурсов потрачено и до сих пор тратится на вынужденную взаимную дискуссию“, - подчеркнул он.

“Информационная борьба, которую нам приходится вести с Московским патриархатом, - вынужденная. Когда нам говорят, что нас нет и быть не может, что совершаемые нами богослужения - это поклонение сатане, молчать в ответ на такие вещи - означает соглашаться с ними“, - пояснил Зоря.

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Он также отметил, что украинская церковь надеется со временем наладить отношения с РПЦ, но сейчас очевидно, что на это уйдут десятки лет. “Все зависит от того, насколько быстро русское сознание избавится от имперских фантомов. И в любом случае оздоровление может быть только после Путина“, - отметил он.

Напомним, Объединительный собор пройдет 15 декабря в Софийском соборе. Его задачей будет создание независимой украинской православной церкви и избрание ее предстоятеля.