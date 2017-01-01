Война за Укрпочту. Что не так с доставкой пенсий

Укрпочта заявила, что может прекратить доставку пенсий, в ответ этой проблемой озаботился даже президент. В чем на самом деле суть скандала вокруг госкомпании, разбирался Корреспондент.net.

Когда-то Укрпочта была монополистом на рынке почтовых услуг и символом архаичности и неповоротливости. В итоге на этом же рынке появилась Новая почта и другие компании, что оставило Укрпочте очень узкий сегмент для работы. В первую очередь, клиенты Укрпочты – это люди старшего возраста, получающие через почтовые отделения пенсию.

В госкомпанию пришел новый менеджмент, который пытается ее осовременить и превратить в прибыльную. Но старые обязательства не дают этого делать. Главный конфликт возник из-за доставки пенсий.

Позиция Укрпочты

"С 1 января 2019 года не будем доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала", – говорил глава компании Игорь Смелянский в октябре.

Таким образом Укрпочта пытается оптимизировать свою работу. По мнению руководства компании, тариф за услуги доставки пенсий очень низкий, он не пересматривался с 2004 года и из-за него Укрпочта несет одни убытки.

В 2018 году компания потеряла более 1 миллиарда гривен на доставке пенсий по старому тарифу, который покрывает лишь 60% ее себестоимости.

"Стабилизация финансового состояния компании невозможна без изменения тарифа на доставку пенсий, который должен быть на уровне себестоимости. Это не субсидия, а необходимость рассчитаться с Укрпочтой за предоставленные услуги. Нежелание Пенсионного фонда пересматривать тариф, который не менялся с 2004 года, может оставить 4,5 миллионов пенсионеров в селах без доставки пенсии", — заявил Смелянский.

Преобразования в компании

Укрпочта – второй по численности сотрудников работодатель в стране.

За три квартала 2018 года Укрпочта увеличила чистый доход от реализации продукции по основным направлениям деятельности на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий показатель чистого дохода увеличился более, чем на 1 миллиард гривен, и составил почти 4,8 миллиард гривен.

За этот период рост прибыли Укрпочты произошел: от письменной корреспонденции и мелких пакетов на 40,8%, посылок — на 48,7%, периодических изданий на — 32,6%, переводов — на 13%, платежей — на 9,6%.

"Мы получили более 1 миллиарда гривен чистого дохода, продолжаем развивать инфраструктуру — обновили уже шестую часть автопарка (средний возраст автомобилей уменьшился с 15 до 9 лет), компьютеризовали 1 тысячу сельских отделений", — отметил Смелянский.

Еще Укрпочта окончательно выплатила финансовые обязательства по кредитам, полученным в 2013 году, в сумме 8,4 миллиона долларов. При этом почтовый оператор добился у кредитора дисконта суммы задолженности в размере почти в 20%.

Также компания впервые провела аудит финансовой отчетности с привлечением международного аудитора.

По данным финотчетности общая стоимость всех активов национального почтового оператора на 31 декабря 2016 года составляет 5,88 миллиардов гривен.

Реакция власти

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения Укрпочтой доставки пенсий и предложил менеджменту уйти в отставку в случае несогласия с его позицией.

"Назначенный на конкурсной основе менеджмент должен решать проблемы компании, а не брать людей в заложники своих управленческих решений", - прокомментировал премьер возможное закрытие нескольких тысяч отделений компании.

Гройсман заверил, что не допустит такой ситуации.

В итоге правительство согласилось профинансировать доставку пенсий, для этого в проекте государственного бюджета на 2019 год заложено 500 миллионов гривен на оплату труда почтальонов, которые доставляют пенсии.

В ответ Смелянский заявил, что полмиллиарда гривен, выделенных из бюджета для работы сети отделений в селах, покрывает необходимость финансирования лишь на первое полугодие.

По его словам, в случае своевременного выделения запланированных в госбюджете-2019 средств в сумме 500 миллионов гривен в первом квартале 2019 года, Укрпочта сохранит существующую сеть отделений.

"При этом данная сумма покрывает необходимость финансирования на первое полугодие. Ко второму полугодию мы вернемся с правительством к обсуждению вопроса дополнительного финансирования сети отделений Укрпочты”, – отметил он.

Предвыборный популизм?

В итоге руководителя Укрпочты вызвали на ковер к президенту Петру Порошенко. Даже он решил озаботиться вопросом доставки пенсий в селах.

Порошенко заявил, что "настойчиво советует" руководству Укрпочты пересмотреть свою позицию по закрытию отделений в сельской местности и увольнения почтальонов.

"Я вам настоятельно рекомендую пересмотреть собственную позицию и очень советую, чтобы совет президента был услышан", - обратился Порошенко к Смелянскому.

По словам Порошенко, именно он инициировал внесение в госбюджет 500 миллионов гривен, которые бы компенсировали убытки Укрпочты для доставки пенсий.

"Также приказываю прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день эти 500 млн грн позволят обеспечить и соответствующее повышение заработной платы, и защитить почтальонов", - заявил президент

По его мнению, для пожилого человека - это единственная связь с миром. Явно недооценивает президент украинских пенсионеров. Особенно учитывая, что самый популярный поисковый запрос по вопросу почему в 2018 году в Украине – это почему задерживают пенсию.

А еще Порошенко посоветовал Смелянскому пересмотреть собственную зарплату.

"Лично от меня, настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан", - сказал Порошенко.

Согласно декларации Смелянского за 2017, его зарплата за год от составляет почти 4 миллиона гривен.

В тоже время, резкую критику ситуации с доставкой пенсий со стороны президента наблюдатели связывают с приближением выборов, борьбой за сельский электорат и возможностью применения через почту админресурса.