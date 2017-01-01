Суд обвинил Сытника и Лещенко в разглашении информации о Манафорте

Чиновники не имели права, по мнению суда, оглашать информацию о том, что имя Манафорта фигурирет в "амбарной книге" Партии регионов.

Окружной административный суд Киева признал незаконными действия директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко, которые разгласили информацию то, что в деле об "амбарной книге" Партии регионов фигурирует экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Об этом в среду, 12 декабря, сообщила пресс-служба суда.

В частности, действия Лещенко были названы вмешательством во внешнюю политику страны.

Суд утверждает, что обнародование такой информации было "вмешательством в избирательные процессы США" в 2016 году, что повлекло за собой "причинение вреда интересам Украины".

Ранее американские СМИ сообщали, что Лещенко шантажировал Манафорта. А в НАБУ признали компромат на Манафорта фальшивкой.

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