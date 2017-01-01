Злоумышленники пристроили к нефтепроводу отвод из армированного шланга длиной 40 метров с регулирующим краном для слива.

На магистральном нефтепроводе Дружба в Житомирской области обнаружена незаконная врезка. Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафта в среду, 12 декабря.

"Патруль службы безопасности АО Укртранснафта обнаружил вблизи с. Дедовичи Новоград-Волынского района Житомирской области злонамеренное повреждение (врезку) на 221 км магистрального нефтепровода Мозырь – Броды. Злоумышленники пристроили к нефтепроводу отвод из армированного шланга длиной 40 м с регулирующим краном для слива на конце", – говорится в сообщении.

Сразу же начались работы по ликвидации врезки. В связи с ремонтом пришлось снизить давление перегона нефти.

"По состоянию на 13:33 ч на 223 км нефтепровода "Мозырь – Броды" сварочные работы на месте несанкционированного подключения завершены. Перекачка нефти происходит в стандартном режиме", – добавили в Укртранснафте.

Cмотрите фотогалерею: На нефтепроводе Дружба нашли незаконную врезку

Накануне в Закарпатской области произошла утечка нефти из нефтепровода Дружба. Из-за разгерметизации произошло загрязнение почвы площадью около 250 квадратных метров.

Ранее во Львовской области силовики задержали 15 человек за "врезку" в нефтепровод. Правонарушители выкачали из нефтепровода компании Прикарпатзападтранс 163 тонны дизтоплива, причинив ущерб на 4,1 млн гривен.

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