Германия и Франция хотят отправить наблюдателей в Азовское море

Россия сопротивляется идее обеспечить миссии ОБСЕ полноценную работу на Азовском море.

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Германия и Франция будут добиваться возможности направить в Азовское море своих наблюдателей. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает "Укринформ".

"Мы пытались получить доступ миссии к Керченскому проливу и Азовскому морю, что вызвало сопротивление России", - рассказала Меркель.

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"Сейчас мы пытаемся добиться того, чтобы хотя бы представители Германии и Франции могли бы наблюдать там за проходом судов", - отметила она.

Меркель подчеркнула, что продолжает поддерживать идею о полноценной работе миссии ОБСЕ в Украине, в том числе, в Азовском море. Но надо учесть, что работе миссии постоянно мешают.

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Российский президент Владимир Путин подтвердил, что в регионе может быть "разумное движение судов", рассказала канцлер: "Однако нам нужны также дела".

Меркель подчеркнула, что западные партнеры нормандского формата не могут принять претензий РФ на Азовское море. "Мы также требуем освобождения матросов и кораблей", - напомнила она.

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Напомним, во вторник в Берлине прошла встреча советников глав государств "нормандской четверки". Хотя разговор был конфиденциальным, известно, что стороны договорились продолжить переговоры о ситуации в Керченском проливе в январе.