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Германия и Франция хотят отправить наблюдателей в Азовское море

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 5
Россия сопротивляется идее обеспечить миссии ОБСЕ полноценную работу на Азовском море.
Меркель хочет отправить наблюдателей в Азовское море
Меркель хочет отправить наблюдателей в Азовское море
EPA/UPG

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Германия и Франция будут добиваться возможности направить в Азовское море своих наблюдателей. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает "Укринформ".

"Мы пытались получить доступ миссии к Керченскому проливу и Азовскому морю, что вызвало сопротивление России", - рассказала Меркель.

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"Сейчас мы пытаемся добиться того, чтобы хотя бы представители Германии и Франции могли бы наблюдать там за проходом судов", - отметила она.

Меркель подчеркнула, что продолжает поддерживать идею о полноценной работе миссии ОБСЕ в Украине, в том числе, в Азовском море. Но надо учесть, что работе миссии постоянно мешают.

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Российский президент Владимир Путин подтвердил, что в регионе может быть "разумное движение судов", рассказала канцлер: "Однако нам нужны также дела".

Меркель подчеркнула, что западные партнеры нормандского формата не могут принять претензий РФ на Азовское море. "Мы также требуем освобождения матросов и кораблей", - напомнила она.

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Напомним, во вторник в Берлине прошла встреча советников глав государств "нормандской четверки". Хотя разговор был конфиденциальным, известно, что стороны договорились продолжить переговоры о ситуации в Керченском проливе в январе.

 

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Теги: Меркель, ЕС, Германия, Франция, Азовское море, миссия ОБСЕ
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Комментариев (5)
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fkrfyfan    12.12.2018, 19:37
Оценка:  0
fkrfyfan
А наблюдателей на мексиканско американскую границу не хотят послать? Или в Париж с печеньем?
Західняк1    12.12.2018, 19:27
Оценка:  0
Західняк1
Якщо Росія вважає українську сторону неправою, то нейтральний свідок тільки поможе. Але нахаба знає, що бреше і боїться розголосу. А спостерігачі хай з української сторони визначать хто є хто.
Rangol    12.12.2018, 19:18
Оценка:  -1
Rangol
Это не их дело, а наблюдателей надо отправить во Францию где происходят убийства властью участников французского майдана
Західняк1    12.12.2018, 19:31
Оценка:  0
Західняк1
Кого куда надо отправить без тебя, задрыпаного, разберутся. Что за хамская привычка всех поучать!
Letohradek    12.12.2018, 17:51
Оценка:  0
Letohradek
Опять - 25! Отключайте свифт, это самое действенное "лекарство" для ватного стада!
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