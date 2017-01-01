Кошка сбежала, когда хозяев попросили достать ее из переноски для проверки багажа. Спасатели всю ночь провели в терминале.

В аэропорту Борисполь при осмотре багажа сбежала кошка и забилась в бетонные конструкции кафе. Об этом в среду, 12 декабря, сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в соцсети Facebook.

Отмечается, что кошка сбежала, когда хозяев попросили достать ее из переноски для проверки багажа. В результате хозяева полетели без питомца, а с животным всю ночь оставалась их знакомая.

"Спасатели прибыли на место в 11 вечера и до 3 ночи пытались достать кошку без демонтажа, однако это оказалось невозможным технически. Персонал кафе предложил ждать до 8:30 утра, пока приедет руководитель кафе. Всю ночь спасатели провели в терминале. Однако прибывшая руководитель не разрешила разрезать плитку. Через 15 минут после публикации поста руководство пошло навстречу и дало доступ для демонтажа. Кошка успешно извлечена", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В аэропорту Борисполь спасатели всю ночь караулили кошку

Как сообщалось, сотрудники аэропорта в Нью-Йорке больше недели не могли поймать кошку, убежавшую от одного из пассажиров.

Во Флориде аллигатор заблокировал взлетную полосу в аэропорту

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet