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В аэропорту Борисполь спасатели всю ночь караулили кошку

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Кошка сбежала, когда хозяев попросили достать ее из переноски для проверки багажа. Спасатели всю ночь провели в терминале.
Животное забилось в бетонные конструкции кафе
Животное забилось в бетонные конструкции кафе
facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

В аэропорту Борисполь при осмотре багажа сбежала кошка и забилась в бетонные конструкции кафе. Об этом в среду, 12 декабря, сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в соцсети Facebook.

Отмечается, что кошка сбежала, когда хозяев попросили достать ее из переноски для проверки багажа. В результате хозяева полетели без питомца, а с животным всю ночь оставалась их знакомая. 

"Спасатели прибыли на место в 11 вечера и до 3 ночи пытались достать кошку без демонтажа, однако это оказалось невозможным технически. Персонал кафе предложил ждать до 8:30 утра, пока приедет руководитель кафе. Всю ночь спасатели провели в терминале. Однако прибывшая руководитель не разрешила разрезать плитку. Через 15 минут после публикации поста руководство пошло навстречу и дало доступ для демонтажа. Кошка успешно извлечена", - говорится в сообщении.

 

 

Как сообщалось, сотрудники аэропорта в Нью-Йорке больше недели не могли поймать кошку, убежавшую от одного из пассажиров.

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Теги: фото, аэропорт, Борисполь, кошка, Спасательная служба, аэропорт Борисполь
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Источник: korrespondent.net

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