В Николаевской области при пожаре погибли два ребенка

Спасатели установили, что горело кресло в одной из комнат. В результате этого образовалось плотное задымление.

В Баштанском районе Николаевской области во время пожара погибли дети возрастом один и два года. Четырехлетний ребенок пострадал, он госпитализирован.

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в среду, 12 декабря.

Отмечается, что трагедия произошла сегодня в селе Доброе, в жилом доме на улице Центральной. Около 14:00 в службу спасения позвонили очевидцы, которые сообщили о пожаре.

По указанному адресу выехал дежурный караул пожарно-спасательной части. На месте выяснилось, что пожар на незначительной площади уже потушили соседи.

При выяснении обстоятельств стало известно, что горело кресло в одной из комнат. В результате этого образовалось плотное задымление.

"В доме в это время находилось трое маленьких детей, которые надышались продуктами горения. Двое детей возрастом один и два года погибли, четырехлетний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Накануне на свалке в Самборском районе было найдено тело 15-летнего подростка с Закарпатья. Он развел огонь в самодельной конструкции для обогрева, в результате чего произошло возгорание.

Также сообщалось, что в Донецкой области на пожаре в частном доме погибли два человека. Трагедия произошла в ночь на 10 декабря в селе Приволье Славянского района.

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