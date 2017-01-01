Кабмин услышал Порошенко и начал готовить общий иск к РФ

Новосозданная комиссия систематизирует все поданные и планируемые иски и определится, в каких судах лучше "сражаться" с Россией.

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Кабмин создал межведомственную комиссию по вопросам обобщения правовой позиции государства при подготовке систематизированных претензий Украины к РФ. Об этом рассказала глава этой комиссии, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "Укринформ".

В комиссию, по ее словам вошли представители большинства министерств и ведомств Кабмина. "Мы будем анализировать претензии, которые уже поданы, анализировать, в каком суде мы сможем в дальнейшем судиться против РФ", - отметила Клиппуш-Цинцадзе.

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Также комиссия упорядочит доказательную базу, чтобы сформировать серьезную позицию по претензиям к РФ.

В случае необходимости комиссия будет обращаться к Кабмину с предложением создания отдельного органа или юридического механизма для упорядочения претензий Украины в РФ, говорит глава комиссии.

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Напомним, ранее президент Петр Порошенко поручил Кабмину создать медведомственный орган, который сформирует общую претензию Украины к РФ в связи с ее многолетней агрессией.