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Международная выставка котов: как прошло мероприятиеРеклама

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Международная выставка котов: как прошло мероприятие
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Международная выставка котов: как прошло мероприятие
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1-2 декабря в Киеве, в Международном выставочном центре, состоялась выставка котов Pro Plan® Гран При 2018. Событие прошло на международном уровне, а организатором выставки выступил бренд Pro Plan®.

Посетили мероприятие более 9 тысяч человек: любители домашних животных посмотрели на представителей самых разнообразных пород, а некоторые даже приобрели домашнего любимца; владельцы котов узнали полезную информацию об уходе. К тому же, приобретая котенка, гости получали консультацию ветеринарного врача, стартовый набор с суперпремиальным кормом и другие полезные подарки абсолютно бесплатно.

Участие в выставке приняли 1300 кошек, которые оценивались экспертами в рамках мероприятия, а всего в зале было представлено 1400 кошек, в том числе уникальные Саванна, Чаузи, Каракал.

В рамках выставки состоялось шоу чемпионов мира, а также презентации представителей разных пород, не только распространенных, но и редкостных: Канадский сфинкс, Украинский левкой и многие другие.

Победителем стал кот-юниор персидской породы – Royaldiamond Checkmate (владелица Виктория Палатная).

Другими суперфиналистами стали:

кот Berberis Marafet, породы Абиссинская (владелица Галина Бусленко), второе место – победитель в категории “Эдалт“;
кошка NW UA*Oktarin Krasunya, JW породы Бурма (владелица Влада Санченко), третье место всей выставки – победитель “Ньютер“;
котенок Ami Dolcegattina*PL породы Ориентальная (владелица Джоанна Павлажчук), победитель в категории “Котята“ – 4-е место.

Мероприятие было познавательным, ведь гости узнали основные породные характеристики, особенности поведения и ухода за котами разных пород, среди которых Британская короткошерстная, Тайская, Ориентальная, Экзотическая, Персидская, Сиамская, Манчкин и многие другие.

Самые маленькие посетители не только полюбовались котиками, но и весело провели время в открытой детской зоне с множеством развлечений, среди которых батут с горкой, мастер-классы, аквагрим и многое другое.

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