Павлу Грибу вызвали "скорую" прямо на суде в РФ

Украинец уже несколько дней жаловался на недомогание, но его не услышали.

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Украинскому политзаключенному Павлу Грибу, которого Россия обвиняет в склонении к терроризму, стало плохо в зале Северо-Кавказского окружного военного суда . Об этом сообщает Новая газета.

Из-за вызова “скорой“ и необходимости обследования Гриба допрос основной свидетельницы по его делу Татьяны Ершовой отложили.

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По словам украинца, он жаловался на сильную боль в животе и тошноту уже несколько дней. “Я еще в СИЗО говорил, что мне плохо. Там выдали горсть таблеток и отправили в суд“, - возмущен он.

“Живот по-прежнему болит, не могу в таком состоянии все нормально воспринимать“, - отметил политзаключенный.

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Информацию о том, что заседание суда по делу Гриба не состоялось, подтвердил и его отец Игорь. “У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела.. “Скорая помощь“ никакой помощи оказать не смогла“, - написал на своей странице в Facebook Игорь Гриб. Он сообщил, что судебное заседание перенесли на 21 декабря.

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По подозрению врачей “скорой“, которые осматривали Павла, у Гриба может быть инфекционное заболевание - острый энтероколит, либо же обострение язвенной болезни.

Для точного диагноза украинцу надо пройти обследование. По словам фельдшера, у него температура, что говорит о воспалительном процессе.

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“Можно ли его лечить амбулаторно в условиях следственного изолятора или потребуется госпитализация в стационар, будет понятно из результатов обследования“, - говорит она.

Ранее сообщалось, что Интерпол по запросу России объявил в розыск сообщника “террориста“ Гриба - Стефана Капиноса.