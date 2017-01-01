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На взятке задержан директор госпредприятия Минобороны

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Мужчина потребовал передать ему деньги за влияние на принятие решения относительно призыва на военную службу.
Следователи ГБР задержали на взятке директора госпредприятия Минобороны Украины
Следователи ГБР задержали на взятке директора госпредприятия Минобороны Украины
Еspresso TV

Следователи Киевского территориального управления Государственного бюро расследований разоблачили директора одного из государственных предприятий Министерства обороны на взятке в размере $2 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в среду, 12 декабря.

"Подозреваемый потребовал передать ему $2 тысячи за влияние на принятие решения относительно призыва на военную службу. В случае отказа он отметил, что создаст все условия для привлечения лица к ответственности за неявку в военный комиссариат, а также безотлагательного призыва его на военную службу", – отметили в пресс-службе.

Директора госпредприятия задержали в порядке статьи 208 Криминально-процессуального кодекса, деньги изъяли, добавили в ведомстве.

Следователи готовят сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Ранее в Одесской области силовики задержала на взятке руководителя районного военкомата.

 

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Теги: Минобороны, взятка, взятки, задержание, Госбюро расследований, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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