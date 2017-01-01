На взятке задержан директор госпредприятия Минобороны
Следователи Киевского территориального управления Государственного бюро расследований разоблачили директора одного из государственных предприятий Министерства обороны на взятке в размере $2 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в среду, 12 декабря.
"Подозреваемый потребовал передать ему $2 тысячи за влияние на принятие решения относительно призыва на военную службу. В случае отказа он отметил, что создаст все условия для привлечения лица к ответственности за неявку в военный комиссариат, а также безотлагательного призыва его на военную службу", – отметили в пресс-службе.
Директора госпредприятия задержали в порядке статьи 208 Криминально-процессуального кодекса, деньги изъяли, добавили в ведомстве.
Следователи готовят сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).
Ранее в Одесской области силовики задержала на взятке руководителя районного военкомата.
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