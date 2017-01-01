В трех областях Украины ограничили движение фур

Ограничение позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствованию работе снегоуборочной техники, сообщили в патрульной полиции.

В связи с ухудшением погодных условий по некоторым автодорогам Киевской, Житомирской и Одесской областей в среду, 12 декабря, ограничили движение фур. Об этом сообщает патрульная полиция.

Так, с 16:00 до 22:00 12 декабря по некоторым автодорогам Киевской и Житомирской областей ограничивается движение в направлении Киева тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

Ограничения на движение грузовиков вводятся на автодорогах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Довжанский), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев-Чоп) М-07 (Киев - Ковель - Ягодин) в направлении Киева.

Также в Одесской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков в столицу по дорогам общего пользования. С 16:00 частично перекрыто движение на автодорогах М-01, М-03, М-05, М-06 и М-07 в направлении Киева.

Напомним, 12 декабря в Киеве запретили въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта.

Также сообщалось, что в Украине создано 956 стоянок для транзитного автотранспорта, которыми можно воспользоваться во время ухудшения погоды.

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