Нардепы обратились в Конституционный суд из-за решения по автокефалии

Конституционный суд просят отменить постановление Верховной Рады о предоставлении автокефалии Украине.

Группа из 47 народных депутатов обратилась в Конституционный суд с просьбой признать незаконным решение парламента, который поддержал обращение президента о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее представление зарегистрировано на сайте суда.

Уполномоченными выбрали двух представителей Оппозиционного блока Вадима Новинского и Александра Долженкова.

"Поддержка Верховной Радой Украины такого обращения... нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает права и свободы граждан, в частности конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания и является прямым вмешательством государства в церковные дела", – говорится в представлении.

Большинство подписантов – члены Оппозиционного блока. Также представление поддержали внефракционные депутаты.

Народные избранники подчеркивают, что Украина является светским государством и должна быть нейтральной, беспристрастной к любым разновидностям веры.

По их мнению, особое отношение государства к любой религии будет нарушением Конституции.

Депутаты утверждают, что сама УПЦ не обращалась к Вселенскому патриарху и не уполномочивала на это ни президента, ни парламент.

Отметим, 1 октября общественная организация обратилась к суду с просьбой установить отсутствие полномочий президента вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций.

Как известно, 15 декабря состоится Объединительный Собор, на котором должны принять устав единой церкви и избрать ее главу.

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