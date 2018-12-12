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Нардепы обратились в Конституционный суд из-за решения по автокефалии

Комментариев: 4
Конституционный суд просят отменить постановление Верховной Рады о предоставлении автокефалии Украине.
Группа нардепов обратилась в Конституционный суд из-за Томоса
Группа нардепов обратилась в Конституционный суд из-за Томоса
112 Украина

Группа из 47 народных депутатов обратилась в Конституционный суд с просьбой признать незаконным решение парламента, который поддержал обращение президента о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее представление зарегистрировано на сайте суда.

Уполномоченными выбрали двух представителей Оппозиционного блока Вадима Новинского и Александра Долженкова.

"Поддержка Верховной Радой Украины такого обращения... нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает права и свободы граждан, в частности конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания и является прямым вмешательством государства в церковные дела", – говорится в представлении.

Большинство подписантов – члены Оппозиционного блока. Также представление поддержали внефракционные депутаты.

Народные избранники подчеркивают, что Украина является светским государством и должна быть нейтральной, беспристрастной к любым разновидностям веры.

По их мнению, особое отношение государства к любой религии будет нарушением Конституции.

Депутаты утверждают, что сама УПЦ не обращалась к Вселенскому патриарху и не уполномочивала на это ни президента, ни парламент.

Отметим, 1 октября общественная организация обратилась к суду с просьбой установить отсутствие полномочий президента вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций.

Как известно, 15 декабря состоится Объединительный Собор, на котором должны принять устав единой церкви и избрать ее главу.

 

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Теги: церковь, депутаты, Конституционный суд, нардепы, томос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Простакк    12.12.2018, 20:52
Оценка:  0
Простакк
Непросыхающий иподьякон запаса УПЦ МП полу-пан Пuдорошенко,видимо возомнил себя патриархом в законе,положив с прибором на статью 35 Конституции Украины.Ничего,сейчас алкоголиков успешно лечат,и его вылечат скоро.)))))))))
big-pronto36    12.12.2018, 20:42
Оценка:  +3
big-pronto36
5 колона в дії!
fkrfyfan    12.12.2018, 19:57
Оценка:  -5
fkrfyfan
Нашли к кому обращаться.Они бы ещё к югику обратились в гпу!
donizete    12.12.2018, 20:12
Оценка:  +5
donizete
Лучше к Вам напрямик, верно? Порешаете?
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