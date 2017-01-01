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В Херсонской области обесточены 15 населенных пунктов

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Из-за сложных погодных условий - ветра и мокрого снега - обесточены 15 населенных пунктов на Херсонщине.
В Херсонской области без света 15 населенных пунктов
В Херсонской области без света 15 населенных пунктов
dsns.gov.ua

В Херсонской области непогода обесточила 15 населенных пунктов. Об этом в среду, 12 декабря, пишет Укринформ со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации.

Отмечается, что в результате ветра и мокрого снега обесточены населенные пункты в 5 районах области.

Напомним, из-за непогоды часть Крыма осталась без света.

Также сообщалось о пробках в Киеве из-за снегопада.

 

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Теги: снегопады, свет, Херсонская область, снегопад, непогода, электричество, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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