В Херсонской области обесточены 15 населенных пунктов
Из-за сложных погодных условий - ветра и мокрого снега - обесточены 15 населенных пунктов на Херсонщине.
В Херсонской области непогода обесточила 15 населенных пунктов. Об этом в среду, 12 декабря, пишет Укринформ со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации.
Отмечается, что в результате ветра и мокрого снега обесточены населенные пункты в 5 районах области.
Напомним, из-за непогоды часть Крыма осталась без света.
Также сообщалось о пробках в Киеве из-за снегопада.
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