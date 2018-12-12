В Днепре студент умер из-за проблем с легкими

Студент жил в общежитии. По словам его бабушки, юноша две недели болел ОРВИ и жаловался на боли в легких.

В ночь на среду, 13 декабря, в Днепре умер 16-летний студент. Его на скорой забрали из общежития по проспекту Богдана Хмельницкого, но в больнице его так и не удалось спасти.

Об этом сообщает Днепровская панорама.

Отмечается, что студент из Першотравенска учился на втором курсе в Высшем профессиональном училище №17 и жил в общежитии. Его родителей лишены родительских прав, потому воспитывала его бабушка. По ее словам, внук две недели болел ОРВИ и жаловался на боли в легких.

Накануне студенту стало плохо, и его соседи вызвали скорую помощь, которая госпитализировала его в 6-ю детскую больницу.

"В течение нескольких часов врачи пытались стабилизировать состояние, но все оказалось безрезультатным. Парень умер. Вердикт медиков – проблемы с легкими. Какие конкретно – пока не уточняют, так как вскрытие ещё не делали", – рассказал замдиректора по учебно-воспитательной работе Высшего профессионального училища № 17 Мирослав Куприяненко.

Напомним, на прошой неделе в Украине зафиксировали первую смерть от ОРВИ в этом году. Всего за минувшую неделю гриппом и ОРВИ в стране заболели более 195 тысяч человек. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 12,5% и 8,5% соответственно.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet