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На Закарпатье в декабре зацвел шафран

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Растение цветет ярко-фиолетовым цветом. Шафран занесен в Красную книгу - срывать цветы строго запрещено.

В Ясинянском лесоохотничьем хозяйстве и Станиславском лесничестве Раховского района Закарпатской области зацвел шафран, который в народе называют крокусом. Соответствующее видео во вторник, 11 декабря, опубликовано на Уoutube.

Отмечается, что эти растение с ярко-фиолетовыми бутонами занесены в Красную книгу.

Напомним, в Запорожской области в октябре плодовые деревья покрылись цветом из-за теплой осени.

Также сообщалось, что в Черновцах в средине сентября зацвели каштаны.

 

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Теги: Закарпатье, видео, цветы, Красная книга, видео youtube, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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