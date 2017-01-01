На Закарпатье в декабре зацвел шафран

Растение цветет ярко-фиолетовым цветом. Шафран занесен в Красную книгу - срывать цветы строго запрещено.

В Ясинянском лесоохотничьем хозяйстве и Станиславском лесничестве Раховского района Закарпатской области зацвел шафран, который в народе называют крокусом. Соответствующее видео во вторник, 11 декабря, опубликовано на Уoutube.

Отмечается, что эти растение с ярко-фиолетовыми бутонами занесены в Красную книгу.

Напомним, в Запорожской области в октябре плодовые деревья покрылись цветом из-за теплой осени.

Также сообщалось, что в Черновцах в средине сентября зацвели каштаны.

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