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ВМС усиливают охрану объектов на побережьях

Комментариев: 1
Подразделения украинских ВМС разворачивают временные блокпосты и проводят комплекс мероприятий.
ВМС усиливают охрану объектов на побережьях
facebook.com/navy.mil.gov.ua

В связи с военным положением в отдельных областях Украины Военно-морские силы Вооруженных сил страны совместно с другими силами обороны и безопасности усиливают охрану и оборону важных государственных объектов в Азово-Черноморском регионе. Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС ВС Украины на своей странице в Facebook в среду, 12 декабря.

В частности, с целью предотвращения террористических актов и распространения оружия, взрывчатых и опасных веществ подразделения украинских ВМС разворачивают временные блокпосты, проводят комплекс мероприятий, направленных на подготовку к обороне определенных участков побережья.

"Проведение подобных мероприятий способствует налаживанию взаимодействия между составляющими силами обороны и безопасности Украины, совершенствует алгоритм совместных действий в ходе подготовки к отражению вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, готовность к взаимодействию при проведении комплекса режимно-ограничительных мероприятий", – пояснили в пресс-центре.

Отметим, согласно последним опросам, решение о введении военного положения не поддерживают почти 60% украинцев.

 

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Теги: Черное море, Азовское море, море, охрана, военные, ВМС Украины, ВМС, побережье, военное положение, Военное положение в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
atos    12.12.2018, 20:30
Оценка:  -1
atos
Когда в стране ВП, про это нужно громче везде писать))))
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