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На Закарпатье произошла стрельба возле школы

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Полицейские и спецназовцы Корд провели задержание преступников, которые подозреваются в наркоторговле.
Задержание двух мужчин в Хусте
Задержание двух мужчин в Хусте
Роман Келемен / Facebook

В городе Хуст в Закарпатской области возле стен специализированной школы №6 произошла перестрелка. Об этом сообщает местное издание mediakhust.net в среду, 12 декабря.

Дети услышали стрельбу и очень испугались. По их словам полицейские остановили двух мужчин и уложили их на землю, – говорится в сообщении.

Позже местный правозащитник Роман Келемен сообщил на своей странице в Facebook, что сотрудники местного отдела полиции по борьбе с наркоторговлей и спецназовцы Корд провели задержание преступников, которые подозреваются в наркоторговле.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье произошла стрельба возле школы

Ранее в Днепре спецназ задержал подозреваемых в грабежах и угонах. Операция проходила на двух улицах. Силовики брали заблокированные машины штурмом.

А в Киеве бойцы спецназа Корд задержали мужчину, который взял в заложники мать после того, как, по предварительным данным, совершил ограбление.

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Теги: наркотики, Закарпатье, видео, фото, стрельба, полиция, спецназ, наркоторговля, задержание, Хуст, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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