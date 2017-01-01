Правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации схрона, а также происхождение оружия.

В одном из гаражей в Каменском правоохранители обнаружили крупный склад с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области в среду, 12 декабря.

Во время обыска силовики изъяли 49 гранат Ф-1, РГД-5, РГ-42, ВОГ-25, пулемет Калашникова и два ствола к нему, 14 запалов, 11 тротиловых шашек общим весом 3 кг и около 10 тысяч патронов.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ст.263 УК Украины).

Сейчас правоохранители устанавливают причастных к организации склада, а также происхождение оружия и боеприпасов.

Cмотрите фотогалерею: В Каменском обнаружили крупный склад оружия

Ранее в селе Спасское Мелитопольского района возле нежилого дома обнаружен схрон гранатами и взрывчаткой. Специалисты-взрывотехники изъяли 14 корпусов гранат Ф-1, корпус противопехотной осколочной ручной гранаты РГН, 10 запалов УЗРГМ, три капсулы детонаторов и 10 тротиловых шашек.

Также сообщалось, что в Бахмуте обнаружили арсенал оружия в одном из гаражей жилого сектора. Там хранилось более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольному гранатомету, противотанковые мины и более 20 тысяч патронов.

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