Политолог рассказал, как готовят провокации против неугодных политиков

Предстоящие выборы в Украине обещают быть самыми жесткими. Уже сейчас, когда официальная кампания еще не стартовала, можно наблюдать, как оппоненты готовят провокации друг против друга. Под “горячую” руку попал и лидер партии “НАШИ” Евгений Мураев, против которого за последние 2 месяца реализовали уже несколько провокаций.

Об этом 12 декабря в своем официальном блоге на сайте Голос.UА написал политолог Андрей Золотарев.

Эксперт заявил, что предстоящие выборы станут рекордными по количеству кандидатов в президенты. В связи с этим, по мнению Золотарёва, началась организация различного рода провокаций и оппоненты “готовы пуститься во все тяжкие, лишь бы завоевать электоральную симпатию”.

На примере народного депутата Украины и лидера политической партии “Наши” эксперт рассказал каких провокаций можно ожидать от политических игроков в ближайшее время.

Золотарев вспомнил “вброс” о причастности Мураева к нападению на главу С14 - Мазура, и заявлении о том, что депутат собирает “целый «эскадрон смерти», который намерен уничтожать националистов”. Позже полиция заявила, что поймали истинных организаторов покушения, которыми оказались бывшие бойцы батальона “Азов”.

“Сейчас же всплывает очередная, уже более продвинутая и явная, провокация. 21 ноября неким Кириллом Климкиным в Министерстве юстиции Украины зарегистрирована одноименная газета “Наши”, - написал эксперт.

Политолог сообщил, что обратился в партию “Наши”, где опровергли свою причастность к вышеупомянутому изданию, а также подчеркнул интересный факт, что в аналогичной просьбе ранее было отказано самим сторонникам политсилы “Наши”.

“В регистрации печатного издания был отказ по неизвестным причинам, юридически ничем не обоснован, придирка на уровне “отсутствия запятой”. Видимо была поставлена задача «не пускать»”, - заявил Золотарев.

Политолог также заявил, что Климкин владеет “партией-пустышкой” “Злагода” - одноименной с латвийской политической партией, которая состояла в тесной связи с “Единой Россией”, а также публикует свои работы в “Московской школе гражданского просвещения”.

“Поэтому причина создания им газеты “Наши” с точки зрения политтехнологий понятна. С вероятностью близкой 100%, это закладка под будущие провокации”, - отметил эксперт, подчеркнув, что Климкин не является ни членом, ни сторонником партии “Наши”.

Золотарев заключил, что на борьбу против Мураева оппоненты готовы выделять “немалые ресурсы”, поэтому рекомендует взять попкорн и следить за ситуацией, ведь, по мнению эксперта, следующие полгода должны быть “жаркими” на события, провокации и заявления.