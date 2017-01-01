Экс-главе ГАСИ Кудрявцеву пришла повестка на допрос от Генпрокуратуры Молдовы

Генеральная прокуратура Молдовы обратилась к украинским коллегам с просьбой выдать разрешение на допрос главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексея Кудрявцева, а также на проведение в его отношении других следственных действий по делу о подделке документов государственного образца. Об этом сообщил источник в Генеральной прокуратуре Украины, пишут КомментарииУА.

Факт подделки Кудрявцевым диплома о высшем образовании был доказан Нацагенством по вопросам госслужбы (НАГС).

“Отделом Уголовного Преследования Инспектората Полиции Буюкань, мун. Кишинэу расследуется уголовное дело №2018032016 по факту подделки (фальсификации) диплома об окончании высшего образование серией AL№005398, регистрационный номер 319, выданного 21 июня 1997 г. На имя Кудрявцева Алексея… в рамках вышеуказанного уголовного дела, возникла необходимость допросить по вышеуказанным фактам гражданина Украины Кудрявцева Алексея Витальевича 21.06.1971 г.р. руководителя Государственной Архитектурно-Строительной Инспекции Украины. В связи с вышеуказанным, прошу рассмотреть вопрос об откомандировании гр. Кудрявцева Алексея Витальевича в г. Кишинэу, Республика Молдова, для проведения с ним действий по уголовному преследованию на дату, указанную в повестке и обеспечить ему вручение данной повестки“, - говорится в обращении Генпрокуратуры Молдовы.

Как сообщил источник в Генеральной прокуратуре Украины, решение по данному запросу еще не приняли. Однако, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, источник допустил возможность выдачи Кудрявцева молдавским властям в соответствии с международными договорами об оказании взаимной правовой помощи.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко считает ГАСИ одной из самых коррумпированных государственных структур. Генпрокурор неоднократно заявлял, что больше не собирается мириться с коррупцией в строительной отрасли. Он призвал руководителей строительной отрасли освобождать должностных лиц, которые создают условия для получения взяток, и пообещал сажать коррупционеров в тюрьмы.

12 декабря Кабинет министров Украины отправил главу ГАСИ Алексея Кудрявцева в отставку за фальшивый диплом. В НАГС установили факт фальсификации диплома о высшем образовании Алексея Кудрявцева при вступлении на государственную службу. На заседании 10 декабря комиссия усмотрела в действиях Алексея Кудрявцева дисциплинарное правонарушение и рекомендовала Кабинету министров привлечь главу ГАСИ к ответственности.

Председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексей Кудрявцев предоставил поддельные документы, вступая на должность. Об этом свидетельствуют документы, полученные Национальным агентством по вопросам государственной службы (НАГС). Ректор Технического университета Молдовы, диплом которого предоставил Кудрявцев, отметил, что в указанный период Кудрявцев в этом заведении не обучался и диплом на его имя не выдавали.

Ранее, 21 ноября, Кабинет министров Украины инициировал служебную проверку относительно правдивости предоставленных Алексеем Кудрявцевым документов во время пребывания в должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции. Провести проверку поручили НАГС совместно с МВД и Минобразования.

Напомним также, что в середине ноября ГАСИ оказалась в центре коррупционного скандала. 15 ноября прокуратура вместе с СБУ задержала главу Херсонской ГАСИ Сергея Циклинского. Чиновник вместе с подельниками требовали и получили $4,5 тыс. за согласование строительной документации. СМИ сообщают, что Циклинский является креатурой Кудрявцева, при задержании была изъята телефонная переписка между Циклинским и Кудрявцевым.