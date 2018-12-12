Брижит Бардо выступила с обращением к Порошенко

Брижит Бардо написала письмо Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию со зверинцем в Покровске.

Французская актриса и защитница животных Брижит Бардо призвала президента Украины Петра Порошенко спасти умирающих животных из зверинца в Покровске. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает сообщество украинских защитников животных UAnimals.

Брижит Бардо обратилась к Петру Порошенко с просьбой спасти животных в Покровске.

Как сообщают защитники, в частном зверинце в ужасных условиях, в холоде и без доступа к нормальному питанию содержатся десятки диких животных.

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Как пишет UА: Донбасс, животных из "частного зоопарка" в Покровске решили разместить по зоопаркам страны. "Животных будут забирать в Киев, в том числе и в другие зоопарки страны. Сейчас рассматривают вариант о временном приюте, на год, а дальше посмотрим", - рассказал директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Сергей Натрус.

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