Брижит Бардо выступила с обращением к Порошенко
Французская актриса и защитница животных Брижит Бардо призвала президента Украины Петра Порошенко спасти умирающих животных из зверинца в Покровске. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает сообщество украинских защитников животных UAnimals.
Брижит Бардо обратилась к Петру Порошенко с просьбой спасти животных в Покровске.
Как сообщают защитники, в частном зверинце в ужасных условиях, в холоде и без доступа к нормальному питанию содержатся десятки диких животных.
Cмотрите фотогалерею: Брижит Бардо выступила с обращением к Порошенко
Как пишет UА: Донбасс, животных из "частного зоопарка" в Покровске решили разместить по зоопаркам страны. "Животных будут забирать в Киев, в том числе и в другие зоопарки страны. Сейчас рассматривают вариант о временном приюте, на год, а дальше посмотрим", - рассказал директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Сергей Натрус.
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