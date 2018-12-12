Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Брижит Бардо выступила с обращением к Порошенко

Комментариев: 1
Брижит Бардо написала письмо Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию со зверинцем в Покровске.
Бардо выступила с обращением к Порошенко
Бардо выступила с обращением к Порошенко

Французская актриса и защитница животных Брижит Бардо призвала президента Украины Петра Порошенко спасти умирающих животных из зверинца в Покровске. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает сообщество украинских защитников животных UAnimals.

Брижит Бардо обратилась к Петру Порошенко с просьбой спасти животных в Покровске.

Как сообщают защитники, в частном зверинце в ужасных условиях, в холоде и без доступа к нормальному питанию содержатся десятки диких животных.

 

 

Как пишет UА: Донбасс, животных из "частного зоопарка" в Покровске решили разместить по зоопаркам страны. "Животных будут забирать в Киев, в том числе и в другие зоопарки страны. Сейчас рассматривают вариант о временном приюте, на год, а дальше посмотрим", - рассказал директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Сергей Натрус.

Брижит Бардо высказалась о сексуальных домогательствах

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: животные, зоопарк, зоопарк животные, Порошенко, Брижит Бардо, Петр Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Простакк    12.12.2018, 21:07
Оценка:  +4
Простакк
Пuдорошенко за четыре года Украину превратил в зверинец,а гражданка Бардо хочет чтобы он локальным зверинцем занимался.Лучше бы Бардо отправила Педе ящик"Бордо".Педя любит синячить.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь