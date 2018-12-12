Госкомтелерадио запретил ввоз 26 российских книг

Государственный комитет телевидения радиовещания запретил ввоз в Украину 26 книг, которые содержат признаки российской пропаганды.

Государственный комитет телевидения радиовещания запретил ввоз в Украину 26 книг, которые содержат признаки российской пропаганды. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о ряде детских книг, а также детективах А. Максимова, Д. Донцовой, романах Анны и Сергея Литвиновых, И. Осипова и А. Шевцовой, книге Л. Стрельникова и Л. Секлитова Огонь Прометея, книге Андреса Ридела Книжные воры и антологии Поэзия серебряного века.

В Госкомтелерадио заявили, что запрещенные детские книги "пропитаны коммунистической идеологией и проиллюстрированы ее символами", а также "под видом детских энциклопедий распространяют мифы о сверхдержаве России".

Ранее сообщалось, что в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 92 издания.

Напомним, в сентябре две российские книги пополнили "черный список" в Украине.

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