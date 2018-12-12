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Госкомтелерадио запретил ввоз 26 российских книг

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Государственный комитет телевидения радиовещания запретил ввоз в Украину 26 книг, которые содержат признаки российской пропаганды.
Госкомтелерадио запретил ввоз еще 26 российских книг
Госкомтелерадио запретил ввоз еще 26 российских книг
Таисия Стеценко, Корреспондент.net

Государственный комитет телевидения радиовещания запретил ввоз в Украину 26 книг, которые содержат признаки российской пропаганды. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о ряде детских книг, а также детективах А. Максимова, Д. Донцовой, романах Анны и Сергея Литвиновых, И. Осипова и А. Шевцовой, книге Л. Стрельникова и Л. Секлитова Огонь Прометея, книге Андреса Ридела Книжные воры и антологии Поэзия серебряного века.

В Госкомтелерадио заявили, что запрещенные детские книги "пропитаны коммунистической идеологией и проиллюстрированы ее символами", а также "под видом детских энциклопедий распространяют мифы о сверхдержаве России".

Ранее сообщалось, что в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 92 издания.

Напомним, в сентябре две российские книги пополнили "черный список" в Украине.

 

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, книга, пропаганда, черный список, запрет, издание, книги, Госкомтелерадио
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
fkrfyfan    12.12.2018, 22:47
Оценка:  0
fkrfyfan
Министерство пропаганды в действии, а госкомтеле, простая шестёрка
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