Денисова: Украинские консулы посетили всех моряков

Вскоре консулы позвонят всем представителям семей и сообщат подробности посещений, отметила уполномоченный ВР по правам человека.

Людмила Денисова сообщила, что консулы посетили всех пленных украинских моряков facebook.com/denisovaombudsman

Украинские консулы завершили визиты к пленным украинским морякам, 5 последних моряков посетили в среду, 12 декабря. Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

"Только что получила информацию от наших консулов из посольства в Москве. Сегодня они завершили посещение всех военных моряков, захваченных в плен, а именно - Андрея Шевченко, Владимира Варимеза, Сергея Чулибу, Юрия Будзило и Андрея Драча", - отметила она.

По словам консулов, ребята мужественно держатся, верят в возвращение домой, и знают, что для этого делаются все необходимые шаги как Украиной, так и международным сообществом.

"Впоследствии консулы позвонят всем представителям семей и сообщат им подробности посещений", - добавила Денисова.

Напомним, 10 декабря консулы посетили шестерых украинских моряков, которые находятся в СИЗО Матросская тишина и Лефортово в Москве.

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