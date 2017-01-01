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Продану нашли электронный браслет - СМИ

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Ранее суд обязал бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана носить электронный браслет слежения.
СМИ пишут, что Продану нашли электронный браслет
СМИ пишут, что Продану нашли электронный браслет
sfs.gov.ua

Для экс-руководителя Государственной фискальной службы Мирослава Продана все-таки нашли электронный браслет. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает Telegram-канал The Newsroom.

Отмечается, что на данный момент на Продана надели электронное устройство слежения. 

Таким образом, решение суда выполнено в полном объеме.

Ранее суд отпустил Мирослава Продана на поруки, однако обязал прибывать по каждому требованию, сообщать о смене работы или места пребывания, сдать на хранение свой паспорт и паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

Шестого декабря правоохранители не нашли свободного электронного браслета для Продана.

 

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Теги: суд, Электронный браслет, Продан, ГФС
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Источник: korrespondent.net

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