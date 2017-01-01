В МОЗ рассказали, как вести себя в морозную погоду

В морозную погоду украинцам советуют не носить тесную обувь и не выходить из дома голодными.

В морозную погоду нужно, в частности, тепло одеваться, выходить на улицу сытым. Об этом в среду, 12 декабря, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что алкоголь и низкая температура на улице - опасная комбинация.

"Ощущение тепла при употреблении алкоголя обманчиво, независимо от того, какой именно алкогольный напиток вы пьете. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, поэтому прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Здесь и кроется опасность. Потеря тепла с поверхности кожи, конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается", - сообщили в МОЗ.

В то же время в Минздраве опубликовали основные правила поведения в морозную погоду:

- никакого алкоголя и курения;

- сытость: не выходите из дома голодными, а если замерзли - съешьте что-нибудь и пейте достаточно жидкости;

- многослойность одежды и "нет" тесной обуви;

- перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник - обязательно, они защитят открытые участки кожи от холода;

- актив: чтобы согреться, двигайте руками, пальцами ног, но избегайте переутомления, потому что когда вы уставшие, теряете тепло быстрее;

- каждые полчаса-час заходите в теплое помещение.

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