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Украинцев призывают отказаться от фейерверков на Новый год

Комментариев: 1
Граждан Украины просят не использовать пиротехнику на новогодние праздники, так как в стране "идет война".
Украинцев просят не использовать пиротехнику во время праздников
Украинцев просят не использовать пиротехнику во время праздников


Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев отказаться от использования пиротехники во время новогодних празднований. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Twitter в среду, 12 декабря.

Спасатели призывают тех, кто все-таки решит покупать фейерверки и петарды, делать это только в специализированных магазинах.

"Вместе со снегом за окном появляется предновогоднее настроение и желание запустить фейерверк. Спасатели призывают покупать фейерверки и петарды только в специализированных магазинах. Помните, что в стране идет война и лучше отказаться от использования опасной пиротехники", – говорится в сообщении.

 

 
 

Напомним, ранее на заводе пиротехники в Италии произошел взрыв, в результате которого один человек погиб. При взрыве на пиротехническом заводе в России погибли два человека.

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Теги: Украина, Новый год, пиротехника, фейерверк, фейерверки, ГосЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Простакк    12.12.2018, 23:47
Оценка:  0
Простакк
Войну вы,суки волчьи,ведёте вот уже пятый год,лишь со своим народом.Но,ничего,скоро выборы.И после выборов,мы вам войну устроим.Будете из окошек сигать из небоскрёбов аки зайцы.
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