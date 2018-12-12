Украинцев призывают отказаться от фейерверков на Новый год
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев отказаться от использования пиротехники во время новогодних празднований. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Twitter в среду, 12 декабря.
Спасатели призывают тех, кто все-таки решит покупать фейерверки и петарды, делать это только в специализированных магазинах.
"Вместе со снегом за окном появляется предновогоднее настроение и желание запустить фейерверк. Спасатели призывают покупать фейерверки и петарды только в специализированных магазинах. Помните, что в стране идет война и лучше отказаться от использования опасной пиротехники", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее на заводе пиротехники в Италии произошел взрыв, в результате которого один человек погиб. При взрыве на пиротехническом заводе в России погибли два человека.
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