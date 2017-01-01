Конфликт на Азове: Порошенко передал Туску списки лиц и кораблей РФ

Порошенко передал Туску список лиц, причастных к атаке на украинские корабли в Керченком проливе 25 ноября.

Порошенко передал Туску списки лиц и кораблей РФ, причастных к конфликту в Керченском проливе Администрация президента



Президент Петр Порошенко в среду, 12 декабря, встретился в Брюсселе с президентом Европейского совета Дональдом Туском и передал ему списки лиц и кораблей России, причастных к конфликту в Керченском проливе, сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава государства проинформировал Дональда Туска о последствиях акта открытой агрессии России в Керченском проливе и существующих угрозах для региональной безопасности", – говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул необходимость предоставления "мощного адекватного ответа со стороны ЕС на акт агрессии России против Украины и для противодействия стратегии "ползучей оккупации" Кремлем Азовского моря и Керченского пролива".

Он также напомнил о важности усиления помощи со стороны ЕС социально-экономическому развитию украинского Приазовья, которое подвергается целенаправленной блокаде со стороны России, и передал на рассмотрение институтов и государств-членов Евросоюза перечень гуманитарных и инфраструктурных проектов, которые могли бы поддержать европейские партнеры.

Порошенко и Туск отметили отсутствие прогресса со стороны России в имплементации Минских договоренностей, что обусловливает необходимость одобрения ЕС дальнейшего продления санкций против России после 31 января 2019 года.

Собеседники также договорились усилить взаимодействие для противодействия внешнему вмешательству в выборы в Украине и ЕС в 2019 году.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста. Действия РФ осудило НАТО, а также ряд европейских стран.

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