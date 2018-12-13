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В Украине узаконили виски

Комментариев: 3
Виски – это алкогольный напиток, крепостью 35-45% с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из зернового дистиллята.
Верховная Рада узаконила виски
Верховная Рада узаконила виски
Getty Images

Верховная Рада на законодательном уровне определила понятие "виски". Соответствующий закон с изменениями в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" №9260 обнародован на сайте парламента и в газете "Голос Украины" в среду, 12 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.
 
Документ устанавливает, что виски – это алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45 процентов объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята.
 
Кроме того, в законе разграничено понятие "спирт этиловый денатурированный" и "спирт этиловый не денатурированный".
 

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Теги: Украина, алкоголь, виски, Рада, Верховная Рада
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Мыкола    13.12.2018, 04:06
Оценка:  0
Мыкола
Очень актуальный закон приняла наша Верховная Рада.Скоро она будет принимать закон, какой метлой мести дворникам!
RomaCrimea    13.12.2018, 03:56
Оценка:  0
RomaCrimea
Виски из моей писки.
Простакк    13.12.2018, 02:53
Оценка:  0
Простакк
Браво!Теперь наш народ будет спиваться ещё и виски.Разумеется те,кто смогут позволить себе купить это дорогое пойло.
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