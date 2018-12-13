В Украине узаконили виски

Виски – это алкогольный напиток, крепостью 35-45% с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из зернового дистиллята.



Верховная Рада на законодательном уровне определила понятие "виски". Соответствующий закон с изменениями в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" №9260 обнародован на сайте парламента и в газете "Голос Украины" в среду, 12 декабря, сообщает

Верховная Рада на законодательном уровне определила понятие "виски". Соответствующий закон с изменениями в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" №9260 обнародован на сайте парламента и в газете "Голос Украины" в среду, 12 декабря, сообщает Интерфакс-Украина

Документ устанавливает, что виски – это алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45 процентов объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята.



Кроме того, в законе разграничено понятие "спирт этиловый денатурированный" и "спирт этиловый не денатурированный".



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet