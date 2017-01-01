Гололед в Украине: названо число травмированных в 2017 году

Более 100 тысяч человек в Украине получили травмы в результате падения при гололеде в 2017 году.



Более 100 тысяч человек травмировались во время гололеда в Украине в 2017 году, сообщает центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в связи с прогнозируемой гололедицей.

По данным Центра медицинской статистики, в течение 2017 года более 100 тысяч человек получили повреждения различной степени тяжести вследствие падения.

В Минздраве подготовили советы, чтобы избежать трави из-за гололеда. В частности, стоит выбирать нескользящую обувь без каблуков. Ходить по улице следует с чуть согнутыми коленями, а в случае падения необходимо резко присесть, чтобы снизить высоту падения.





Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре. 1 декабря в Киеве из-за гололеда травмировались 65 человек.

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