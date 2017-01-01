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Украинский моряк отказался давать показания ФСБ

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Капитан захваченного Россией украинского буксира Яны Капу Олег Мельничук отказался давать показания.
Командир буксира Яны Капу Олег Мельничук в зале симферопольского суда
Командир буксира Яны Капу Олег Мельничук в зале симферопольского суда
crimea.kp.ru

Капитан украинского буксира Яны Капу Олег Мельничук, арестованный за якобы нарушение границы РФ, отказался признавать свою вину и не стал давать показания. Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев на своей странице в Facebook.

По словам защитника, 12 декабря состоялись следственные действия в отношении Мельничука.

"В своих показаниях он указал, что согласно Женевской конвенции является военнопленным, виновным себя не считает и не дает каких-либо показаний... Олег в меру своих сил поддерживает свою команду, а также просил поблагодарить всех, кто помогает украинским морякам", – рассказал адвокат.

Семедляев отметил, что следователи ФСБ "хотят закрыть рты адвокатам", поэтому требуют от них подписывать "подписку о неразглашении данных предварительного следствия".

"На что я ответил, что не могу подписать настолько "серьезный" документ, т.к. мне не ясно какие именно данные я не имею право разглашать. Следователь так и не смог конкретизировать свое требование, после чего нашел двух "студентов-понятых", которые согласились подписать", – сообщил адвокат.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Украинцы находятся в московских СИЗО Лефортово и Матросская тишина.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Мировое сообщество призывает РФ вернуть захваченные корабли и отпустить украинских моряков.

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Теги: корабли, моряки, арест, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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