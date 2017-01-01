Украинский моряк отказался давать показания ФСБ

Капитан захваченного Россией украинского буксира Яны Капу Олег Мельничук отказался давать показания.

Капитан украинского буксира Яны Капу Олег Мельничук, арестованный за якобы нарушение границы РФ, отказался признавать свою вину и не стал давать показания. Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев на своей странице в Facebook.



По словам защитника, 12 декабря состоялись следственные действия в отношении Мельничука.

"В своих показаниях он указал, что согласно Женевской конвенции является военнопленным, виновным себя не считает и не дает каких-либо показаний... Олег в меру своих сил поддерживает свою команду, а также просил поблагодарить всех, кто помогает украинским морякам", – рассказал адвокат.

Семедляев отметил, что следователи ФСБ "хотят закрыть рты адвокатам", поэтому требуют от них подписывать "подписку о неразглашении данных предварительного следствия".

"На что я ответил, что не могу подписать настолько "серьезный" документ, т.к. мне не ясно какие именно данные я не имею право разглашать. Следователь так и не смог конкретизировать свое требование, после чего нашел двух "студентов-понятых", которые согласились подписать", – сообщил адвокат.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Украинцы находятся в московских СИЗО Лефортово и Матросская тишина.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Мировое сообщество призывает РФ вернуть захваченные корабли и отпустить украинских моряков.

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