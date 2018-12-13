Сутки Донбассе: 7 вражеских обстрелов, в рядах ВСУ без потерь

Сепаратисты открывали огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Крымского и в районе Чермалыка.

Сутки на Донбассе прошли без жертв EPA/UPG

За прошедшие сутки, 12 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом они продолжали применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом сообщает в четверг, 13 декабря, пресс-центр ООС в Facebook.

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Указано, что сепаратисты, в частности, открывали огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское на Луганском направлении и в районе поселка Чермалык на Мариупольском направлении.

Также они вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Старогнатовка, Авдеевка, Тарамчук - на Донецком направлении.

“В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал“, - доложили в штабе ООС.

Напомним, 11 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение. В боевых действиях ранены два военных.