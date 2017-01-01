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Непогода в Украине: обесточены 170 населенных пунктов

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В Украине по состоянию на утро 13 декабря обесточены 170 населенных пунктов в шести областях в результате осложнения погодных условий.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
dsns.gov.ua

В результате непогоды в Украине (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) за прошедшие сутки были обесточены 170 населенных пунктов в шести областях. Об этом в четверг, 13 декабря сообщает пресс-центр ГСЧС.

"13 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в шести областях, а именно: Черниговская - 85, Киевская - 40, Сумская - 30, Херсонская - девять, Кировоградская - четыре и Николаевская - два", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, по данным ведомства, движение автомобильного транспорта на автодорогах по состоянию на утро четверга обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора задействованы 1742 человек личного состава и 1169 единиц техники.

Ранее в Херсонской области непогода обесточила 15 населенных пунктов.

Также сообщалось, что из-за непогоды часть Крыма осталась без света.

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Теги: погода, снегопады, электроэнергия, свет, снег, снегопад, ветер, непогода, электричество, порывы ветра, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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