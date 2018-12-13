Итоги 12 декабря: Порошенко о войне и вопрос пенсий

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Президент Украины обратился к Путину; ситуацию с Укрпочтой уладили на полгода: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Порошенко Обратился к Путину из-за ситуации в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко Обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, назвал войной захват украинских кораблей в Керченском проливе.

“Мистер Путин, это война. Это не шутки, а не инцидент, И не кризис. Потому что ваши регулярные войска под российским флагом совершили нападение на украинское военное судно в международных водах. Нет никаких других объяснений“, - заявил Порошенко.

Слова президента Украины прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле не согласны с трактовкой Порошенко и в данном случае речь идет о грубом нарушении российской границы в рамках провокации.

Президент вмешался в ситуацию с Укрпочтой

Президент Петр Порошенко встретился с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и генеральным директором Укрпочты Игорем Смелянским, чтобы обсудить проблемы в работе компании.

Глава государства приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности. Он инициировал внесение в госбюджет 500 миллионов гривен, которые должны компенсировать убытки Укрпочты для доставки пенсий.

По итогам встречи Смелянский заявил, что в случае своевременного выделения указанных средств, запланированных в госбюджете на 2019 год, Укрпочта сохранит существующую сеть отделений на первое полугодие.

Европарламент призвал к отмене проекта Северный поток-2 и одобрил резолюцию по санкциям против РФ

Европарламент выступил за прекращение реализации проекта газопровода Северный поток-2.

За соответствующую резолюцию по докладу О реализации Договора об ассоциации ЕС – Украина проголосовали 433 европарламентария. Против высказались 105 и воздержались 30 депутатов.

Также была одобрена резолюция, призывающая к ужесточению санкций ЕС против России, если украинские военнослужащие, захваченные во время инцидента в Керченском проливе, не будут освобождены.

Европарламентарии выступили за немедленное и безусловное освобождение украинских кораблей и моряков, которые должны получить статус военнопленных.

НКРЭКУ опубликовала новые тарифы на тепло по областям

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала изменения тарифов на тепло для населения по областям.

Согласно приведенным в инфографике данным, тарифы для населения колеблются в пределах от 636,41 грн за 1 Гкал до 1481,26 грн за 1 Гкал.

Суд объяснил мотивы принятия решения по Насирову

Судья Окружного административного суда Киева Наталья Клименчук пояснила мотивы решения суда по отмене распоряжения Кабмина об увольнении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова с должности.

Отмечается, что основанием удовлетворения иска послужило прямое нарушение порядка принятия решения об увольнении главы ГФС и спорный вопрос о наличии у него двойного гражданства.