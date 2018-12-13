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Партия Рабиновича имеет все шансы на победу в парламентских выборах, – эксперт

Комментариев: 10
Партия Рабиновича имеет все шансы на победу в парламентских выборах, – эксперт

"Оппозиционная платформа – За життя" народного депутата Вадима Рабиновича демонстрирует динамику роста рейтинга, которая дает этой политсиле все шансы победить на предстоящих в 2019 году парламентских выборах. Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Владимир Макаровский.

"На днях была опубликована свежая социология от КМИС. Сравнил ее данные с сентябрьским опросом этого же института. И на основе проведенного анализа могу с уверенностью заявить, что "Оппозиционная платформа – За життя" Вадима Рабиновича на данный момент является одним из главных кандидатов на победу в парламентских выборах. Она демонстрирует действительно стремительный рост рейтинга, а значит – получает все шансы победить на выборах в Раду", – заявил эксперт.

Он сравнил два социологических исследования КМИС – за сентябрь и за декабрь, – согласно которым "Оппозиционная платформа – За життя" продемонстрировала наиболее уверенный прирост поддержки и вырвалась в лидеры парламентской гонки.

"Так, в сентябре, по данным КМИС, партия "За життя" набирала бы 9,3% голосов. Сейчас "Оппозиционная платформа" набирает уже 11,3% голосов определившихся избирателей. Причем, у "платформы" есть большой мобилизационный ресурс, который поможет развить растущее лидерство партии на предстоящих выборах. Процент неопределившихся за три месяца снизился с 31,7% до 27,6%. Если сопоставить данные, половина неопределившихся сделала выбор в пользу одной партии – "ОП – За життя". Дальнейшая мобилизация такого резерва гарантирует победу для объединенной оппозиции", – отметил политолог.

По его словам, сама стратегия Вадима Рабиновича направлена на мобилизацию максимального количества протестного электората. В качестве примера он привел отказ политика от участия в президентских выборах ради объединения усилий оппозиции.

"Объединение с Юрием Бойко и стратегия выдвижения единого кандидата в президенты консолидировала электорат объединенной оппозиции. Дальновидный поступок Рабиновича в итоге пошел на пользу его политсиле, и данные социологии это подтверждают", – резюмировал Владимир Макаровский.

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Комментариев (10)
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CasperW    13.12.2018, 11:54
Оценка:  0
CasperW
Хватит публиковать это. "Эксперд" уже удалил статью, так как ему указали, что эта "новость" еще за Май 2018. Ссылка не работает еще с прошлой статьи
CasperW    13.12.2018, 12:00
Оценка:  0
CasperW
а, извините, здесь поменяли название "соц опроса". Теперь все - правда. Чесное слово. И ссылка работает. Просто меня забанили на этой страничке в фейкБуке
DARTOV    13.12.2018, 11:33
Оценка:  +1
DARTOV
Рабинович ? это будет совсем анекдот. Бойко? Да это же продажная прокладка Президента. Юлька касатая - воровка и тоже от США. Гриценко? ЦРУшный проект. Зеленский? Тоже анектод. Мураев - адекватный, но он не наберет голосов. Т.е. опять нам под Америкосами с бандреровцами еще 5 лет. Т.е. стране хана
ВосставшийИзБана    13.12.2018, 11:34
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Мураев - вообще не вариант. Мураев - это стыдоба.
DARTOV    13.12.2018, 11:30
Оценка:  0
DARTOV
Наш САМЫЙ - супер тактик. К Рабиновичу. который раскрутил партию - вклинил Бойко, а это значит что задница, т.е. там фиг вам будет. Был один настоящий - Мураев, но он один уже не пробьется, т.е. опять будет либо наш САМЫЙ либо Юлька - касатая воровка. А значит нечего нам ждать от выборов ничего хоро
DARTOV    13.12.2018, 11:28
Оценка:  +1
DARTOV
рабинович на словах - все ОК! Но когда к нему пришли Медведчук и Бойко? То задница. Там был Мураев - вот на него хоть какие то наджежды людские были. Он по крайней мере выглядел адекватно. Рабинович? Да это был бы уже анекдот. Но Бойко, это продажное чмо.
ВосставшийИзБана    13.12.2018, 11:23
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса" (с) Гегель

У них даже фамилии созвучны: Янукович - Рабинович.
*******    13.12.2018, 11:13
Оценка:  +4
*******
Ну цену нашим экспертам особенно перед выборами, мы все знаем)))))))))))
Ruspidor    13.12.2018, 11:12
Оценка:  +2
Ruspidor
А что, в Кнессет скоро будут выборы?
ВосставшийИзБана    13.12.2018, 11:06
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
ХВАТИТ ЭТОЙ ТУПОЙ РЕКЛАМЫ!!!
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