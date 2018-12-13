Партия Рабиновича имеет все шансы на победу в парламентских выборах, – эксперт

"Оппозиционная платформа – За життя" народного депутата Вадима Рабиновича демонстрирует динамику роста рейтинга, которая дает этой политсиле все шансы победить на предстоящих в 2019 году парламентских выборах. Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Владимир Макаровский.

"На днях была опубликована свежая социология от КМИС. Сравнил ее данные с сентябрьским опросом этого же института. И на основе проведенного анализа могу с уверенностью заявить, что "Оппозиционная платформа – За життя" Вадима Рабиновича на данный момент является одним из главных кандидатов на победу в парламентских выборах. Она демонстрирует действительно стремительный рост рейтинга, а значит – получает все шансы победить на выборах в Раду", – заявил эксперт.

Он сравнил два социологических исследования КМИС – за сентябрь и за декабрь, – согласно которым "Оппозиционная платформа – За життя" продемонстрировала наиболее уверенный прирост поддержки и вырвалась в лидеры парламентской гонки.

"Так, в сентябре, по данным КМИС, партия "За життя" набирала бы 9,3% голосов. Сейчас "Оппозиционная платформа" набирает уже 11,3% голосов определившихся избирателей. Причем, у "платформы" есть большой мобилизационный ресурс, который поможет развить растущее лидерство партии на предстоящих выборах. Процент неопределившихся за три месяца снизился с 31,7% до 27,6%. Если сопоставить данные, половина неопределившихся сделала выбор в пользу одной партии – "ОП – За життя". Дальнейшая мобилизация такого резерва гарантирует победу для объединенной оппозиции", – отметил политолог.

По его словам, сама стратегия Вадима Рабиновича направлена на мобилизацию максимального количества протестного электората. В качестве примера он привел отказ политика от участия в президентских выборах ради объединения усилий оппозиции.

"Объединение с Юрием Бойко и стратегия выдвижения единого кандидата в президенты консолидировала электорат объединенной оппозиции. Дальновидный поступок Рабиновича в итоге пошел на пользу его политсиле, и данные социологии это подтверждают", – резюмировал Владимир Макаровский.