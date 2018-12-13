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Конкурс красоты в "ДНР": 8 участниц приехали с подконтрольной Украине территории

Комментариев: 6
Победительница кроме титула получила главный приз — 200 тысяч рублей, а также диплом и цветы от спонсоров.
Конкурс красоты в "ДНР": 8 участниц приехали с подконтрольной Украине территории
© сепаратистское СМИ
Фото 1/5
  • Победительницей стала жительница Авдеевки
  • Победительницей стала жительница Авдеевки
  • Победительницей стала жительница Авдеевки
  • Победительницей стала жительница Авдеевки
Конкурс красоты в "ДНР": 8 участниц приехали с подконтрольной Украине территории
Победительницей стала жительница Авдеевки
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На временно неподконтролькой украинским властям части Донецкой области в рамках “гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса“ проходил конкурс красоты. При этом 8 из 18 финалисток приехали в Донецк с подконтрольной Киеву территории.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на Telegram-канал офицера ВСУ Анатолия Штефана (Штирлиц).

Победительницей конкурса красоты в так называемой республике “ДНР“ стала жительница Авдеевки (подконтрольная Украине часть Донбасса) Оксана Юдина.

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“Конкурс красоты в Дирляндии. Победительница Оксана Юдина из Авдеевки. 8 участниц конкурса приехали на него с подконтрольной Украины территории“, - написал военнослужащий.

Он отметил, что девушки “поехали развлекать террористов которые убивают украинцев“.

“Интересно, где будет тратить 200.000 кровавых рупей которые получила победительница Ксения? Скорее всего как всегда, в Киеве или где-то в Карпатах... На толерантность мы уже наступили в 2014 году, снова те же грабли, те же самые ошибки“, - подчеркнул офицер ВСУ.

Как сообщалось, в 2016 году соцсети позабавил конкурс красоты в оккупированном Луганске - в мусорных пакетах и на лабутенах.

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Теги: Донецк, конкурс, красоты, "ДНР"
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Комментариев (6)
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Глод    13.12.2018, 12:28
Оценка:  +3
Глод
Пусть пожертвует эти 200 000 на нужды ВСУ или пусть сама спросит у волонтеров что нужно на передовую и закупится на всю сумму - это будет достойный поступок.
Gerda-50    13.12.2018, 12:04
Оценка:  +3
Gerda-50
Да рожы что у кобыл ! ИСТИННО ВАТНАЯ В КАВЫЧКАХ КРАСОТА
Перегар    13.12.2018, 12:03
Оценка:  +2
Перегар
21 год!!?? Да неет, 31 в самый раз
VinsBad    13.12.2018, 11:47
Оценка:  +3
VinsBad
Да уж, трэш ещё тот...
sv_sim    13.12.2018, 11:46
Оценка:  +6
sv_sim
мляяя какая она страшная, какой конкурс, такие и конкурсантки
ВосставшийИзБана    13.12.2018, 11:43
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Оксана Юдина - хорошая фамилия. Все объясняет.
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