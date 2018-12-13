Конкурс красоты в "ДНР": 8 участниц приехали с подконтрольной Украине территории

Победительница кроме титула получила главный приз — 200 тысяч рублей, а также диплом и цветы от спонсоров.

На временно неподконтролькой украинским властям части Донецкой области в рамках “гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса“ проходил конкурс красоты. При этом 8 из 18 финалисток приехали в Донецк с подконтрольной Киеву территории.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на Telegram-канал офицера ВСУ Анатолия Штефана (Штирлиц).

Победительницей конкурса красоты в так называемой республике “ДНР“ стала жительница Авдеевки (подконтрольная Украине часть Донбасса) Оксана Юдина.

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“Конкурс красоты в Дирляндии. Победительница Оксана Юдина из Авдеевки. 8 участниц конкурса приехали на него с подконтрольной Украины территории“, - написал военнослужащий.

Он отметил, что девушки “поехали развлекать террористов которые убивают украинцев“.

“Интересно, где будет тратить 200.000 кровавых рупей которые получила победительница Ксения? Скорее всего как всегда, в Киеве или где-то в Карпатах... На толерантность мы уже наступили в 2014 году, снова те же грабли, те же самые ошибки“, - подчеркнул офицер ВСУ.

Как сообщалось, в 2016 году соцсети позабавил конкурс красоты в оккупированном Луганске - в мусорных пакетах и на лабутенах.