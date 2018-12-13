Порошенко хочет отвоевать выход к Азову ради отмены выборов - РФ

Украинские войска хотят вернуть себе выход к Азовскому морю, а обострение позволит Порошенко отменить выборы, считают в МИД РФ.

Захарова рассказала, как Порошенко собирается, по ее мнению, отменить выборы президента EPA/UPG

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Россия ждет от Украины провокации на Донбассе на мариупольском направлении. Именно это позволит президенту Петру Порошенко отменить выборы весной, считает спикер МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным режимом военного положения, организовать стремительное наступление с целью захвата территории Приазовья и выхода на границу с Россией", - заявила Захарова.

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Для осуществления боевых задач планируется задействовать сконцентрированную войсковую группировку, заверяет спикер МИД РФ.

"Пополнение ее сил осуществлялось средствами Вооруженных сил Украины в течение последних месяцев, - утверждает Захарова. - Только в период с 1 по 7 декабря наблюдателями ОБСЕ были обнаружены вне установленных мест хранения 190 единиц запрещенных минскими соглашениями тяжелых вооружений и техники".

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Спикер МИД РФ уверена, что обострение ситуации даст Порошенко повод для отмены президентских выборов, намеченных на 31 марта 2019 года - например, он сможет продлить военное положение.

Захарова также взмутилась внесением двух российских дипломатов базу "Миротворец" и назвала фейком буклеты СБУ о причастности Москвы к дестабилизации Украины.

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Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Россия переместила ракеты "Искандер" ближе к украинской гранце, и теперь они могут перекрыть Киев.