Украинские системы противотанковой защиты испытают в Турции
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"Спецтехноэкспорт" совместно с турецкой компанией Aselsan проведут испытания систем активной защиты "Заслон-Л". Об этом сообщил "Укроборонпром", ссылаясь на MSI Turkish Defense Review.
В ведомстве отметили, что в случае успешного проведения всех тестов в Турции компании начнут переговоры о налаживании серийного производства украинских систем на территории заказчика.
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Помимо этого, "Спецтехноэкспорт" и "Roketsan" завершают в Турции испытания первой партии комплексов тандемной динамической защиты "Дуплет".
Обе системы планируется использовать на основных боевых танках M60, стоящих на вооружении ВС Турции. Модульная структура этих комплексов позволяет адаптировать их и к другим типам военной бронетехники.
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"Мы знаем, что Турция имеет собственные разработки в этой сфере, однако наши решения - это готовые к использованию продукты, которые могут быть быстро интегрированы в турецкие танки", - подчеркнул директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Балбес.
Инфраструктура Турции позволяет без значительных затрат запустить серийное изготовление систем, добавил он.
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"Основными сферами развития между Украиной и Турцией остаются авиастроения, беспилотные системы вооружения, разработка новых образцов двигателей для бронетехники, системы военного радиосвязи", - отметили в "Укроборонпроме".
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Ранее сообщалось, что Украина договорилась о покупке турецких БПЛА Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina.