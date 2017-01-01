Украинские системы противотанковой защиты испытают в Турции

В случае успеха Украина наладит производство "Заслон-Л" и "Дуплет" на территории заказчика.

Украинский "Заслон-Л" с шансами будет защищать украинские танки mil.in.ua

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"Спецтехноэкспорт" совместно с турецкой компанией Aselsan проведут испытания систем активной защиты "Заслон-Л". Об этом сообщил "Укроборонпром", ссылаясь на MSI Turkish Defense Review.

В ведомстве отметили, что в случае успешного проведения всех тестов в Турции компании начнут переговоры о налаживании серийного производства украинских систем на территории заказчика.

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Помимо этого, "Спецтехноэкспорт" и "Roketsan" завершают в Турции испытания первой партии комплексов тандемной динамической защиты "Дуплет".

Обе системы планируется использовать на основных боевых танках M60, стоящих на вооружении ВС Турции. Модульная структура этих комплексов позволяет адаптировать их и к другим типам военной бронетехники.

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"Мы знаем, что Турция имеет собственные разработки в этой сфере, однако наши решения - это готовые к использованию продукты, которые могут быть быстро интегрированы в турецкие танки", - подчеркнул директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Балбес.

Инфраструктура Турции позволяет без значительных затрат запустить серийное изготовление систем, добавил он.

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"Основными сферами развития между Украиной и Турцией остаются авиастроения, беспилотные системы вооружения, разработка новых образцов двигателей для бронетехники, системы военного радиосвязи", - отметили в "Укроборонпроме".

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Ранее сообщалось, что Украина договорилась о покупке турецких БПЛА Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina.