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Митрополит Павел намеревался координировать провокации - СБУ

Комментариев: 9
По информации спецслужб, проведение ряда провокаций было запланировано во время объединительного собора.
Наместник Киево-Печерской лавры подозревается в участии к подготовке провокаций
Наместник Киево-Печерской лавры подозревается в участии к подготовке провокаций
prm.ua

Служба безопасности Украины задокументировала намерения организовать в Киеве и других регионах провокации накануне проведения объединительного церковного собора. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел должен был координировать провокации, предусматривалось, что в ходе акций на территории Киево-Печерской лавры будут жертвы среди мирного населения.

Об этом заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко во время брифинга, который транслировал Прямой.

“Главная версия, которую мы рассматриваем на сегодня – это совершение преступления по отношению к лицам, которых планировалось привлечь к этим акциям, а именно совершение резонансных противоправных действий, связанных с гибелью и ранениями простых граждан, дополнительно привлеченными к этому гражданами. Это должно было стать подтверждением предыдущих “страшилок“ о преследовании верующих УПЦ радикалами и захватов святынь, а с другой стороны – могло поставить под угрозу проведение объединительного собора“, - пояснил замглавы СБУ.

По словам Кононенко, задержанных нет, потому что преступление было предупреждено. По его словам, В ноябре этого года к жителю Киева, который неоднократно принимал участие в акциях разновекторых политических сил, обратилось лицо по имени Юрий, который представился активистом Антимайдана, который скрывается в Москве, в предложением организовать в Киеве акции протеста.

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“В Москве Юрий предложил провести на территории Киево-Печерской лавры в Киеве акции протеста против получения Украиной томоса и создания Единой поместной православной церкви. Для реализации этих намерений им было выдано наличными пять тысяч долларов США. Предоставляемые инструкции предусматривали необходимость предоставления нового мобильного телефона и карточки сотовой связи для налаживания канала закрытого общения, а также установления контакта с одним из священнослужителей Киево-Печерской лавры, который должен был координировать эту деятельность изнутри. Для взаимодействия ему нужно было назвать пароль “Мы от Александра Ивановича“, - сообщили в СБУ.

По возвращении в Украину наш соотечественник обратился в СБУ и сообщил о полученном предложении. 

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“Уже под нашим контролем организатор акции связался с Юрием, который ему сообщил, что координатором акции будет священник Павел. Далее было установлено, что указанным лицом является наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел“, - добавил Кононенко.

Как сообщалось 30 ноября, митрополит Павел прокомментировал обыски СБУ в его доме.

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Теги: церковь, провокации, автокефалия, Митрополит Павел
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Комментариев (9)
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Goga19041984    13.12.2018, 14:16
Оценка:  0
Goga19041984
маразм и бред, высосано из огурца гаранта заспиртованого.
kapablankas    13.12.2018, 14:23
Оценка:  0
kapablankas
в этом и беда

расчет на недалекого человека
GALE    13.12.2018, 14:07
Оценка:  -2
GALE
УПЦ ТРЦ.
ВосставшийИзБана    13.12.2018, 14:19
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
ТРЦ МП.
kapablankas    13.12.2018, 14:01
Оценка:  0
kapablankas
а матушка как раз ГАЛИФЕ гладила.

тут Павло и прокололся
CasperW    13.12.2018, 13:59
Оценка:  +1
CasperW
Вполне нормальное поведение бизнеса. Закрытое акционерное общество "РПЦ" еще и не на такое пойдет. "при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы."
Peyot    13.12.2018, 13:04
Оценка:  +1
Peyot
Каждый руский знает что с захвата большевиствкой хунтой росии вся церковь в ней состояла исклбчительно ЧК, КГБ и т.д. Но в то что и сегодня РПЦ - это на 100% фсбшная структура кремль велел не верить и ватники не верят во всю мочь!!!!
KINGs    13.12.2018, 12:50
Оценка:  -2
KINGs
Не знают за что его взять... из "пальца" высосано...
lav2    13.12.2018, 12:49
Оценка:  -1
lav2
Бред!!!Подстава!!!
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