Митрополит Павел намеревался координировать провокации - СБУ

По информации спецслужб, проведение ряда провокаций было запланировано во время объединительного собора.

Служба безопасности Украины задокументировала намерения организовать в Киеве и других регионах провокации накануне проведения объединительного церковного собора. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел должен был координировать провокации, предусматривалось, что в ходе акций на территории Киево-Печерской лавры будут жертвы среди мирного населения.

Об этом заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко во время брифинга, который транслировал Прямой.

“Главная версия, которую мы рассматриваем на сегодня – это совершение преступления по отношению к лицам, которых планировалось привлечь к этим акциям, а именно совершение резонансных противоправных действий, связанных с гибелью и ранениями простых граждан, дополнительно привлеченными к этому гражданами. Это должно было стать подтверждением предыдущих “страшилок“ о преследовании верующих УПЦ радикалами и захватов святынь, а с другой стороны – могло поставить под угрозу проведение объединительного собора“, - пояснил замглавы СБУ.

По словам Кононенко, задержанных нет, потому что преступление было предупреждено. По его словам, В ноябре этого года к жителю Киева, который неоднократно принимал участие в акциях разновекторых политических сил, обратилось лицо по имени Юрий, который представился активистом Антимайдана, который скрывается в Москве, в предложением организовать в Киеве акции протеста.

Читай также: УПЦ МП призвала к войне: в Почаеве паломники шли в провокационных футболках

“В Москве Юрий предложил провести на территории Киево-Печерской лавры в Киеве акции протеста против получения Украиной томоса и создания Единой поместной православной церкви. Для реализации этих намерений им было выдано наличными пять тысяч долларов США. Предоставляемые инструкции предусматривали необходимость предоставления нового мобильного телефона и карточки сотовой связи для налаживания канала закрытого общения, а также установления контакта с одним из священнослужителей Киево-Печерской лавры, который должен был координировать эту деятельность изнутри. Для взаимодействия ему нужно было назвать пароль “Мы от Александра Ивановича“, - сообщили в СБУ.

По возвращении в Украину наш соотечественник обратился в СБУ и сообщил о полученном предложении.

Читай также: Журналисты сравнили митрополита Павла с арабским шейхом

“Уже под нашим контролем организатор акции связался с Юрием, который ему сообщил, что координатором акции будет священник Павел. Далее было установлено, что указанным лицом является наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел“, - добавил Кононенко.

Как сообщалось 30 ноября, митрополит Павел прокомментировал обыски СБУ в его доме.