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Из Москвы депортировали украинку, которой РФ платила за "отделение Галичины"

Комментариев: 4
Бывшая журналистка Елена Вищур нарушила правила пребывания в России.
Сепаратистка помогала с поставками продуктов на фронт для боевиков
Сепаратистка помогала с поставками продуктов на фронт для боевиков
facebook.com/marketingims

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Преображенский суд Москвы решил депортировать украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко) за “нарушения правил пребывания“ в России. Об этом пишет Depo.ua.

“Вищур нарушила правила пребывания на территории России: по сути, она находилась с лета 2018 года на территории России незаконно“, - уточнили в суде.

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Надо отметить, что Вищур - бывшая львовская журналистка, известная в соцсетях как “Елена Бойко“. 

Активистка была неоднократно замечена в различных провокационных акциях - например, 17 июля 2015 года она устроила во Львове проплаченный сепаратистский митинг, требуя автономии Галичины.

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Вищур также была активным автором сайта сепаратистского движения “Галицкий ястреб“. В июле 2015 года СБУ задержала ее вместе с коммунистом Романом Богвелишвили.

У сепаратистов изъяли компьютеры, флешки, телефоны, ноутбуки и банковские карточки, на которые поступали деньги из России, и устав партии “Русь Соборная“.

Судя по странице Бойко в Facebook, в последнее время она состояла в гуманитарной миссии “Крылья“ и организовывала поставку гуманитарной помощи бойцам ОРДЛО.

Соцсети и российские СМИ накануне также писали о том, что журналистка пропала. Оказалась, она попала в полицейских участок в состоянии алкогольного опьянения.

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Ранее сообщалось, что украинские пограничники не пропустили в Украину двух российских журналистов.

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Теги: сепаратизм, журналистка, депортация, РФ, украинка
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Комментариев (5)
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ТакТакс    13.12.2018, 13:15
Оценка:  -1
ТакТакс
Чокнутая галицайская старушка.Ее давно нужно было в дурке изолировать.
WTF2wtf    13.12.2018, 13:17
Оценка:  +8
WTF2wtf
За поддержку "русского мира", за поставки продуктов российским боевикам на Донбасс из России?
Лихо вы своих сливаете ))
Peyot    13.12.2018, 13:02
Оценка:  +7
Peyot
что лишний раз подтвержадет чот руские своих не то что бросают, намернно сдают всегда!!!
WTF2wtf    13.12.2018, 12:58
Оценка:  +15
WTF2wtf
Отработанный материал для россиян, в унитаз.

Вот еще свежая цитата от поклонников "русского мира":
"Все поправки, который вносил Константин Затулин в закон о гражданстве, предполагающие упрощение его получения для соотечественников из Украины и Донбасса, правительство РФ слило в унитаз".
Колишній-східняк    13.12.2018, 13:37
Оценка:  +4
Колишній-східняк
вместе с желающими?
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