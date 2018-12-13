Из Москвы депортировали украинку, которой РФ платила за "отделение Галичины"

Бывшая журналистка Елена Вищур нарушила правила пребывания в России.

Сепаратистка помогала с поставками продуктов на фронт для боевиков facebook.com/marketingims

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Преображенский суд Москвы решил депортировать украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко) за “нарушения правил пребывания“ в России. Об этом пишет Depo.ua.

“Вищур нарушила правила пребывания на территории России: по сути, она находилась с лета 2018 года на территории России незаконно“, - уточнили в суде.

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Надо отметить, что Вищур - бывшая львовская журналистка, известная в соцсетях как “Елена Бойко“.

Активистка была неоднократно замечена в различных провокационных акциях - например, 17 июля 2015 года она устроила во Львове проплаченный сепаратистский митинг, требуя автономии Галичины.

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Вищур также была активным автором сайта сепаратистского движения “Галицкий ястреб“. В июле 2015 года СБУ задержала ее вместе с коммунистом Романом Богвелишвили.

У сепаратистов изъяли компьютеры, флешки, телефоны, ноутбуки и банковские карточки, на которые поступали деньги из России, и устав партии “Русь Соборная“.

Судя по странице Бойко в Facebook, в последнее время она состояла в гуманитарной миссии “Крылья“ и организовывала поставку гуманитарной помощи бойцам ОРДЛО.

Соцсети и российские СМИ накануне также писали о том, что журналистка пропала. Оказалась, она попала в полицейских участок в состоянии алкогольного опьянения.

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Ранее сообщалось, что украинские пограничники не пропустили в Украину двух российских журналистов.