ЦИК Украины прекращает сотрудничество с ЦИК РФ

Решение принято в связи с расторжением договора о дружбе между Украиной и РФ.

Закон о прекращении действия договора о дружбе вступил в силу 12 декабря 2018 ZN.UA

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Центральная избирательная комиссия Украины прекращает сотрудничество в ЦИК Российской Федерации из-за вступления в силу закона “О прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ“.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК Украины.

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“Учитывая вступление 12 декабря 2018 в силу закона Украины “О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией“, Центральная избирательная комиссия сообщает о прекращении действия Протокола о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Центральной избирательной комиссией Украины, совершенного 24 февраля 2000, что освобождает Комиссию от обязательства по его выполнению“, – говорится в сообщении.

Напомним, что договор о дружбе был подписан в 1997 году президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным, вступил в силу 1 апреля 1999 года. Стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

Как сообщалось 11 декабря, опубликован закон о разрыве Договора о дружбе с РФ.