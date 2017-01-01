Больше трети переселенцев не собираются возвращаться на Донбасс

Интерес к трудоустройству у переселенцев низкий, но большинство стабильно живет в одном населенном пункте.

Далеко не все переселенцы из Донбасса вернутся обратно даже после войны EPA/UPG

Читай также: Берлин готов дать еще денег на переселенцев

Большинство переселенцев с Донбасса - 62% - остаются жить там, куда переехали в поисках временного жилья, последние три года. Об этом сообщила координатор программы чрезвычайных ситуаций и стабилизации Представительства МОМ в Украине Эстер Руиз де Азуа Хименес, передает РБК-Украина.

Читай также: В Украине выросло число переселенцев

Сотрудники Представительства МОМ провели более 2400 интервью и опросили более 3 тысяч человек, которые пересекали линию разграничения. Информацию дополнили данными из базы МинВОТ, говорит чиновник.

По результатам опроса ведомства, около 38% переселенцев даже не планируют возвращаться на Донбасс после завершения конфликта.

Читай также: Суд обязал ПФУ платить пенсии переселенцам

При этом интерес временных переселенцев к трудоустройству заграницей остается низким, отметила Хименес. Средний доход беженцев, по данным официальной статистики, составляет 2187 грн.

Ранее сообщалось, что Украина не готова пока присоединиться в Глобальному соглашению ООН по миграции, так как еще не успела решить проблемы 1,5 млн внутренних переселенцев.