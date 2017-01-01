Больше трети переселенцев не собираются возвращаться на Донбасс
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Большинство переселенцев с Донбасса - 62% - остаются жить там, куда переехали в поисках временного жилья, последние три года. Об этом сообщила координатор программы чрезвычайных ситуаций и стабилизации Представительства МОМ в Украине Эстер Руиз де Азуа Хименес, передает РБК-Украина.
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Сотрудники Представительства МОМ провели более 2400 интервью и опросили более 3 тысяч человек, которые пересекали линию разграничения. Информацию дополнили данными из базы МинВОТ, говорит чиновник.
По результатам опроса ведомства, около 38% переселенцев даже не планируют возвращаться на Донбасс после завершения конфликта.
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При этом интерес временных переселенцев к трудоустройству заграницей остается низким, отметила Хименес. Средний доход беженцев, по данным официальной статистики, составляет 2187 грн.
Ранее сообщалось, что Украина не готова пока присоединиться в Глобальному соглашению ООН по миграции, так как еще не успела решить проблемы 1,5 млн внутренних переселенцев.